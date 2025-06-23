逢甲商圈倉庫大火3千尊布袋戲偶燒毀！團長妻求助：損失逾千萬

▲三興閣布袋戲團存放戲偶的倉庫昨晚起火燃燒。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市逢甲商圈昨（22日）晚發生火警，三興閣布袋戲團存放戲偶的倉庫起火燃燒，消防獲報趕赴現場滅火，幸整起火警無人傷亡。不過，何姓布袋戲團長的妻子表示，倉庫內存放至少3000尊戲偶，1尊戲偶價值約4、5000元，光是戲偶的部分就損失超過千萬元。

▲何姓布袋戲團長的妻子表示1尊戲偶價值約4、5000元。（圖／截取自台中三興閣掌中布袋戲團臉書）



據查，這起火警發生在昨晚8時50分左右，位於台中市西屯區福上巷的三興布袋戲團倉庫起火燃燒，台中消防局獲報派遣7單位共15車36人前往搶救，火勢於9時18分控制，9時55分撲滅，沒有人員傷亡。

當時在住處的有布袋戲團長何宗明及乾兒子2人，何察覺到倉庫起火，一度想衝進搶救戲偶，但因火勢太大作罷。

▲團長何宗明一度想衝進倉庫搶救戲偶，但因火勢太大作罷。（圖／民眾提供）



三興閣布袋戲團是在地劇團，民國58年成立至今，何宗明承接父業，是第二代團長，同時也擔任台灣戲劇協進會常務理事，經常受邀至各地廟宇演出。

何的妻子接受電訪指出，倉庫內的戲偶有不少是古董，有5、60年歷史，都是由老師傅雕刻，一尊價值包含戲服約4、5000元，但現在幾乎都燒得焦黑，且還有演出用的喇叭、也燒毀2、30顆，損失慘重。何也說，昨晚的火警讓他們損失至少千萬以上，這些戲偶在現在非常珍貴，希望社會局等相關單位能夠幫忙補助。

消防初步調查，現場燃燒面積約100平方公尺，另波及2輛自小客車及1輛貨車，起火原因由火調人員釐清中。

