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快訊／高雄透天厝晚間火警！1女無生命跡象　送醫搶救中

▲▼高雄路竹火警，一名女住戶無生命跡象。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄路竹火警，一名女住戶無生命跡象。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、柯振中／高雄報導

高雄市路竹區華光路25日晚間發生火警，消防局20時07分接獲通報，立即出動13輛消防車與30人前往現場搶救。成功撲滅火勢以後，消防人員入內搜救，找到一名50歲、已呈現OHCA狀態的女性，緊急將人送往醫院救治，詳細起火原因仍待釐清。

根據調查，起火地點為一棟四層樓透天厝，火勢集中於三樓房間內雜物堆，燃燒面積約5平方公尺。消防人員獲報後緊急趕抵現場，約在20時24分控制火勢，20時26分即撲滅。

▼高雄路竹火警，一名女住戶無生命跡象。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄路竹火警，一名女住戶無生命跡象。（圖／記者賴文萱翻攝）

消防人員進入火場搜尋時，發現了一名50歲女性呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急施以急救措施後，將人送往高雄秀傳醫院搶救。火災現場無其他人員受困，並未擴及其他樓層或建物。

根據現場初步回報，起火房間主要為雜物燃燒，詳細起火原因仍有待火調人員後續調查釐清。消防局也呼籲民眾，住家內部應妥善整理雜物，避免堆積易燃物，並應安裝住警器提升火災警覺性。

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