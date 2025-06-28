金門大橋首例火燒車！疑爆胎「撞路緣石」起火　燒到剩骨架畫面曝

新北市三重區今天（28日）早上9時許，自強路四段14號前發生一起追撞翻車事故。當時駕駛休旅車的男子，行經該處時，疑似恍神未注意，追撞前方行駛的小貨車，小貨車遭撞後，隨即發生側翻並滑行至一旁人行道，波及停放在人行道上的機車，所幸並未造成嚴重傷亡，目前警方正釐清事故原因。