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金門大橋首例火燒車！疑爆胎「撞路緣石」起火　燒到剩骨架畫面曝

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門大橋今（28）日驚傳火燒車，1輛自小客車撞上路緣石起火燃燒，駕駛與乘客緊急逃出並未受傷，詳細起火原因仍待調查釐清。

▲▼金門大橋火燒車 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大橋驚傳火燒車事故。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲▼金門大橋火燒車 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門大橋傳出火燒車事故，1輛自小客車今下午2時許剛開上橋，疑爆胎撞上路緣石起火燃燒，而事發當時猛烈燃燒濃煙竄出的畫面也曝光，駕駛與乘客2人逃出未受傷。消防獲報後到場灌救並進行殘火撲滅。

警方表示目前火勢已撲滅，已加強疏導大橋上交通，交通狀況順暢，起火原因尚待調查中。

▲▼金門大橋火燒車 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門大橋火燒車 。（圖／記者林名揚翻攝）

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