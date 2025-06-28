「不二家蛋黃酥」拜土地公！阿北整盒A走　他無奈：真的懂吃

▲一名老闆買「不二家蛋黃酥」拜土地公，卻被鴨舌帽阿伯偷走。（圖／記者唐詠絮翻攝)

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化知名「不二家蛋黃酥」經常大排長龍，有位老闆好不容易買到一盒，先供奉給土地公吃，卻被陌生阿伯整盒A走。員工調閱監視器畫面發臉書社團，無奈說「可以還我老闆，蛋黃酥嗎」，表示老闆為了吃蛋黃酥，特別節食半個月，「至少也留一顆讓他回味一下吧」，但文末也不禁說「阿伯真的懂吃」。

根據監視器畫面，只見阿伯穿著長袖、短褲，套著背心，把機車隨意停在廟門口，戴著鴨舌帽走到供桌前，先把蛋黃酥用雙手捧起，對土地公拜3下，接著將整盒蛋黃酥藏進背心外套裡，連桌上的餅乾也不放過，還對盤子裡的糖果挑挑揀揀，塞了好幾顆進口袋，整個過程相當熟門熟路。

網友將影片放上網，哀嚎說「土地公阿伯喜歡，連這個阿伯也喜歡，但⋯⋯可以還我老闆，蛋黃酥嗎」、「他日日夜夜思念的蛋黃酥，為了吃這幾顆，減食半個月……你至少也留一顆讓他回味一下吧」、「你忍心他晚上為了蛋黃酥睡不著嗎？阿伯真的懂吃，你真的很懂吃，讚」。

底下網友熱議「虔誠拜3拜~蛋黃酥塞口袋」、「會不會以為是結緣品」、「算了~就當結緣，佈施～」，也有人認為「他是慣犯」、「看他騎的車穿的也不錯應沒有餓肚子的問題，那是貪心不能縱容！要報警處理以免再犯！」