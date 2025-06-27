女騎士「一直往右偏」猛撞路邊車！翻滾多圈重摔　驚悚瞬間曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣永靖鄉昨(26日)發生一起離奇驚險車禍！一名60歲黃姓女騎士行經中山路三段時，不明原因突然偏移自撞路邊停放車輛，強大撞擊力導致人車噴飛，當場頭部著地翻滾數圈，後腦杓嚴重撕裂傷、意識模糊，緊急送醫。警方初步排除酒駕，確切肇事原因仍待調查。

摔車事件監視器影像被po「社會事新聞影音」，撞車事件發生於26日上午10時01分，黃女騎乘普通重機沿中山路二段南往北方向行駛，行至202號前突失控撞擊停放路旁的自小客車。

▲彰化永靖鄉女騎士衝撞停在路邊車，噴飛落地重傷送醫。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

由於黃女機車完全沒煞車就直接撞上去，人車衝出10公尺遠，飛起來重摔翻滾2圈、安全帽及機車掉落在一旁、造成機車車頭全毀、自小客車左側嚴重凹陷，畫面相當驚悚。

員林西區消防分隊據報後到場發現黃女後腦杓撕裂傷、全身多處擦挫傷，立即將她送員林基督教醫院救治、警方初步研判，黃女黃女持照正常、酒測值為0、排除酒駕，疑似恍神、緊張分心釀禍。

警方呼籲，行車應保持專注，防疲勞恍神、避免使用手機或分心、路邊停車應緊靠路緣，確保安全距離，確切肇事責任將進一步調查釐清。

▲彰化永靖鄉女騎士衝撞停在路邊車，噴飛落地重傷送醫。（圖／翻攝自社會事新聞影音）