超前部署！彰府砸1500萬　萬套「防災神器」直送鄰里長

▲縣府斥資1500萬購置1萬個防災包送給基層。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為了提升強化基層防災與緊急應變能力，彰化縣政府砸下重資1500萬，購買每套價值約1500元、共1萬份專業防救災工具包送給全縣村（里）長、鄰長及民防團幹部等基層防災人員、預計透過各公所進行配發，全面提升第一線人員的災害應變能力。

縣長王惠美縣長致詞時指出，極端氣候導致颱風、地震威脅加劇，基層人員需即時掌握災情，6月已辦理2場教育訓練，下半年將持續進行溪州等9鄉鎮避難演練，7-8月由警察局展開全縣26鄉鎮市民防團常年訓練，10-11月將由消防局規劃一系列防災教育活動。

▲縣府斥資1500萬購置防災包送給基層。（圖／彰化縣政府提供）

民政處說明防災工具包，雨鞋選用高功能性款式，確保救災實用性；採雙肩背包設計利於快速攜帶，工具組合兼顧「避災、防護、照明、指揮」四大功能，預算於去年即編列，經充分評估需求，基層反響熱烈。

民政處指出，全民國防手冊，彰化版下載量破11萬次，高居全國第一，顯見彰化縣民眾對於防災意識高度重視，工具包內除了手冊外，有防水雨衣、高筒雨鞋、附頭燈安全帽、防護手套；多功能指揮棒、電子哨、反光警示帶及簡易醫藥包、急救毯；通訊設備、防災收音機、強光手電筒等等。

與會里長表示：「工具包整合所有必要裝備，颱風天巡查只要一包就能出動！」縣議員則建議擴大發放範圍，考量高齡鄰長實際需求。縣府回應將持續滾動檢討，未來視使用狀況評估增補。



類別 內容 防護裝備 防水雨衣、高筒雨鞋、附頭燈安全帽、防護手套 指揮工具 多功能指揮棒、電子哨、反光警示帶 急救用品 簡易醫藥包、急救毯 通訊設備 防災收音機、強光手電筒 教育資源 全民國防手冊

▲彰化縣防災工具包內容。（表圖／記者唐詠絮製作）