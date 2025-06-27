彰化71歲伯開車恍神！追撞砂石車「失控翻滾」撞爛　驚悚畫面曝

▲彰化台74線71歲阿伯開車恍神撞砂石車。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化縣台74線快速道路今(27日)上午發生驚險車禍！71歲陳姓阿伯駕駛轎車，行經南下花壇方向時，疑似恍神突然向右偏移，猛烈撞上前方砂石車後當場翻滾一圈，車身更打橫停在車道上，所幸阿伯僅受輕傷，經送醫後無生命危險，詳細肇事原因仍待調查。

根據警方初步調查，事故發生於今日上午10時50分許，陳男駕駛的轎車突然無預警向右偏移，車頭直接撞上69歲林男駕駛的砂石車左後方，猛烈撞擊下，轎車失控翻滾360度，最後打橫停在車道，轎車右車頭全毀、右後車門嚴重變形，砂石車左後車尾受損。

▲彰化台74線71歲阿伯開車恍神撞砂石車。（圖／民眾提供）

警消獲報後迅速抵達現場，陳男已自行脫困，意識清醒但全身多處擦挫傷，緊急送往秀傳醫院救治，幸無生命危險。經警方立即對雙方駕駛進行酒測，酒測值均為0，排除酒駕可能，肇事原因初判，可能為操作不當或分心駕駛釀禍，確切肇事原因尚但釐清。

警方呼籲，長途駕駛應適度休息，避免疲勞或分心，與大型車輛保持安全距離，並應定期檢查車輛狀況，平安駕駛最重要。

▲彰化台74線71歲阿伯開車恍神撞砂石車。（圖／民眾提供）