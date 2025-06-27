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醋男殺前女友新歡！她幫裹屍棄溝　7歲兒「叔叔死掉了」成鐵證

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 彰化情殺案，朱姓女子(左)與李姓現任男友(右) 。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉41歲男子賴建榮不滿38歲朱姓前女友與李男同居，今年2月持刀闖入其住處刺死李男，朱竟協助賴男以棉被裹屍，騎機車將屍體載至1.2公里外的大排水溝棄置逃逸，檢警查出朱女7歲兒透過LINE向賴傳訊「叔叔死掉了」，成為鐵證，彰化地院近日審結，依遺棄屍體罪判處朱女6月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲檢警到場勘驗。（資料圖／記者唐詠絮攝）

判決指出，賴男不滿女友分手後和李姓男子同居，今年2月3日凌晨，騎機車前往朱女位於彰化縣的住處，在房間內持刀殺害李男，要求朱女隨其離開，賴建榮即騎乘機車，並讓朱女蹲在該車腳踏處，避免被鄰居發現，2人逃逸到一處房舍內躲避。

事後朱女和先前男友所生的7歲兒子，透過LINE告訴賴男表示「叔叔死掉了」，賴男怕殺人事情曝光，於是與朱女回到殺人現場，兩人將已經冰冷的屍體以塑膠袋、棉被包裹後，由賴男騎機車載至大村鄉一處大排水溝旁棄屍。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲租屋外一道道血痕。（資料圖／記者唐詠絮攝）

朱女在住處拿著毛巾擦拭血跡，但血跡已經乾涸擦不掉，改用廚刀刮除地板血跡，並將凶刀、手套等證物打包交由賴男丟棄，試圖湮滅證據。

檢警到現場勘驗，棄屍過程全被周邊監視器拍下、血跡DNA鑑定相符，朱女自知鑄下大錯，主動向警方承認協助棄屍，檢方涉犯遺棄屍體罪及湮滅刑事證據等罪嫌提起公訴、殺人罪則不起訴，法官考量其因恐懼協助犯案，且主動投案，依法減刑，依遺棄屍體罪判刑6月，得易科罰金。

賴男殺人部分由國民法官庭審理中，而賴女和前夫及幾名男友共生下5個孩子，其中4名未成年子女，都已由社會局協助安置。

據悉，越南籍朱女19歲遠嫁台灣，與54歲的前夫生下兩名子女後便離婚，孩子監護權歸給爸爸，後來朱女又陸續結交男友，與第一任越南籍男友生下2名子女，分手後又與賴男交往，並生下1名子女。

為了帶小孩朱女無法工作，只能靠著兒少補助與救濟維生，生活相當困苦，直到認識李男才有了一份安定感，生活才好過一些，但沒想到賴男卻對她死纏爛打，案發前兩天，賴男就曾跑到住處大鬧，甚至動手毆打，朱女還曾跟鄰居透露想去通報家暴，不料還沒來得及通報，便發生這起悲劇，令人不勝唏噓。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲李男遺體丟棄在大排。（資料圖／記者唐詠絮攝）

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