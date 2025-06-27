「把妹神車大B」不見了！竟是阿伯20秒偷走　彰警火速尋獲

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名張姓男子22日將愛車大B停放在店門口，隔日發現不翼而飛。調閱監視器驚見一名阿伯手持鑰匙、不到20秒就把車騎走。警方獲報後，14小時內於南投草屯尋獲，並將行竊的黃姓男子逮捕到案，黃是芬園鄉知名慣竊，置物箱內還放著他剛買的三明治及私人用品，似乎已將偷來的機車當為自己代步車，行徑相當囂張。

▲彰化芬園鄉黃姓慣竊偷走機車。（圖／民眾提供）

張男表示，停車時確認未遺留鑰匙，但監視器畫面顯示，一名頭戴安全帽的阿伯持鑰匙發動機車後揚長而去。事後清查才發現，備用鑰匙早已遭竊，懷疑竊嫌早有預謀。

▲彰化芬園鄉黃姓慣竊走路偷機車。（圖／民眾提供）

彰化警分局大竹派出所接獲報案後，透過監視器鎖定嫌犯動向，14小時內跨縣市於南投草屯尋獲機車。經查該名黃姓嫌犯為芬園地區慣竊，警方除將機車發還張男，亦將黃男依法送辦。

張男將監視器畫面PO網，幽默發文：「阿北騎一下也還我沒關係，但感覺你沒有要回來了」，引發網友留言「阿伯牽車很順手」、「根本當自己車」。警方則呼籲民眾應留意身邊出現可疑的人，以免成為竊賊目標。

YAMAHA BWS125機車大B又有「把妹神車」封號，紅翻天的原因，有網友指出可能是外觀夠炫、夠前衛，加上好改車，且後座較一般機車來得更寬敞、坐得更舒服，讓大B在年輕人市場上紅透半邊天，2020年正式發表全新改款的「把妹神車」BWS，並未提供ABS防鎖死煞車選項，售價約86,800元，再度成為機車界新寵。