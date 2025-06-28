蔡英文二度缺席民進黨全代會　朱立倫：賴清德在清除所有非賴人士

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨全代會今（28日）登場，前總統蔡英文因身體不適，確定沒出席，前總統陳水扁也未出席。國民黨主席朱立倫今表示，賴清德除了要清掃所有反對黨的人，在民進黨內，也在清除所有非賴人士，英系一定非常有感，現在不只是台灣獨裁，民進黨內部也是一言堂，完全獨裁。

朱立倫今下午出席藍委賴士葆的造勢活動，會前受訪被問及民進黨今日全代會，但蔡英文已經二度缺席。朱立倫表示，有些英系朋友都是危機四伏，碰到國民黨的人都說，怕跟國民黨一樣，隨時被清掃掉，如果用純化清洗方式，台灣就是走向獨裁，不只是台灣獨裁，民進黨內部也是一言堂，完全獨裁。

另外，民進黨祕書長林右昌今再次替賴清德「雜質說」解釋，稱不護台的政客就是雜質。朱立倫痛批，民進黨用他們的標準決定誰愛台灣，護台灣，把台積電送出去、每天傷害台灣民主，不管民生只搞政治鬥爭，是愛台灣嗎？最不愛台就是民進黨，但國民黨不會說他們是雜質。民進黨每天傷害台灣，卻用愛台、護台做口號，打擊在野黨。

朱立倫強調，賴清德前幾天罵大家是雜質，林右昌還說不顧台、不愛台是雜質，對民進黨來說，不支持民進黨的就是雜質，台灣曾幾何時被獨裁者侵蝕反對的聲音。

