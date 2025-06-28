直擊／廖先翔嫌中國衝撞沒撞成「很遜欸！」　蕭美琴聽聞反應曝光

▲副總統蕭美琴今（28日）出席民進黨全代會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

經過長時間調查，捷克軍情局長巴爾托夫斯基近日證實，我國副總統蕭美琴去年甫當選出訪捷克期間，中國外交官跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇。多國議員聯合聲明譴責，藍委徐巧芯、廖先翔27日出席節目錄製，廖笑稱，好像有點遜欸！這麼簡單的碰撞都做不成。今（28）日民進黨全代會登場，黨內大老謝長廷、蘇貞昌、游錫堃、許信良、姚嘉文都出席，而正副總統賴清德、蕭美琴稍早也到場，對於媒體追問如何看待廖先翔言論，蕭美琴僅面向鏡頭露出微笑，並未多做回應。

蕭美琴去年3月訪問捷克期間，遭中國外交人員跟監尾隨並險釀車禍，經過長時間調查，捷克軍情局局近日證實，北京企圖透過這項行動對蕭美琴進行心理威懾，「我們監控到中國情報單位曾試圖製造條件，對受保護人物進行具示威性的動作」。而藍委廖先翔27日出席節目錄製，廖笑稱，要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸！這麼簡單的碰撞都做不成。逗得一旁的徐巧芯、朱凱翔哈哈大笑。

對於中方作為，IPAC聲明全文指出，我們對有報導指中國計畫針對台灣副總統當選人蕭美琴發動「示威性實體攻擊」深感震驚，若該計畫得逞，將構成國家恐怖主義，即使未遂，這樣的行為本身已跨越底線，一個願意在他國策畫如此明目張膽、出於政治動機的暴力行為，絕非一個尊重國際外交規範的政權。

逾30國60名國會議員與政要連署該份聲明，包含捷克參議員費雪、英國前安全事務部長圖根哈特、澳洲參議員歐尼爾等人，亦包括我國IPAC共同主席，綠委范雲、白委陳昭姿。

而今（28）日是民進黨全代會，黨內大佬謝長廷、蘇貞昌、游錫堃、許信良、姚嘉文等人都出席，而正副總統賴清德、蕭美琴稍早也到場，一旁媒體高聲詢問「副總統，廖先翔說中國衝撞失敗很遜，會不會認為他失言？」對於媒體喊話，蕭美琴僅轉頭露出微笑，並未多做回應。