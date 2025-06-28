國內政局最大挑戰在立法院　賴清德轟：在野影響政府運作國家發展

▲民進黨現任黨主席賴清德（中）直言，國內政局最大挑戰的所在，還是立法院。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨全代會今（28日）登場，今年以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸。總統兼民進黨主席賴清德致詞表示，過去一年執政團隊認真負責，全力以赴，但大家都知道，「國內政局最大挑戰的所在，還是立法院」，在野不僅開會不按照議事規則，通過的法律還違反憲法，甚至刪除中央政府總預算，影響政府運作、國家進步發展。

民進黨全國黨代表大會今年以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸，從黨主席賴清德提出的「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、團結前行的承諾，民進黨始終與人民並肩同行，而如今公民發起的大罷免運動，也再一次證明，當代議制度失靈，直接民權會成為導正的力量。願意承擔、勇於傾聽的政黨，才能贏得人民的信任，真正實踐「更好的民主」。

賴清德致詞時表示，去年520，他與蕭美琴正式就任正副總統，這一年多來，執政團隊認真負責，全力以赴。在國際局勢重大變化，中國併吞台灣的壓力越來越大之時，非常感謝行政院長卓榮泰率領行政團隊，穩健推動國家建設、發展經濟、造福人民，有豐盛的成果。在卓榮泰的報告中清楚看到，經濟成長率去年全年，達到百分之4.84，今年第一季百分之5.48。根據最新公布的5月數據，就業人數增加、失業人數降低，勞動市場穩定。

賴清德說，政府也持續推動加薪減稅，對社會擴大投資，零到六歲國家一起養、高中職公私立都全面免學費、補助私立大學學生學雜費、推動長照3.0。尤其面對美國宣布新的關稅政策，第一時間，卓榮泰率領的團隊便提出880億元的產業支持方案，經過將近20場企業座談後，決定提出「強化安全韌性特別條例」，並運用過去歲計賸餘，編列4,100億元特別預算，用於支持產業、安定就業、照顧民生、強化國家韌性。

賴清德也感謝行政院副院長鄭麗君率領談判團隊，不但前往美國面對面，也在台灣透過視訊，多次談判，全心全力爭取台灣利益，也爭取產業發展空間。

「當然，我們都知道，國內政局最大挑戰的所在，還是立法院」，賴清德直言，過半數的在野聯盟，不僅開會不按照議事規則，通過的法律違反憲法，更大刪除中央政府總預算，影響政府的運作、國家的進步發展。

賴清德也感謝黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，率領黨團成員站在第一線，為台灣奮戰不懈。面對挑戰，秘書長林右昌所率領的中央黨部，與地方黨公職合作，支援立法院黨團，也做與社會的溝通，非常辛苦。希望大家給民進黨團隊，最大的加油與鼓勵。

▼民進黨主席賴清德直言，國內政局最大挑戰的所在，還是立法院。（圖／記者湯興漢攝）