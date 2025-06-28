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快訊／賴清德首度表態：公民自主發起大罷免　民進黨必須與公民同行

▲▼兼任民進黨主席的總統賴清德今（28日）出席「民進黨全代會-更好的民主，更好的台灣」。（圖／記者湯興漢攝）

▲兼任民進黨主席的總統賴清德今（28日）出席「民進黨全代會-更好的民主，更好的台灣」。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（28）日召開全國黨代表大會，針對大罷免議題，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，當世界各國都在警戒中共強權擴張時，政府提出國防預算、國安反制，卻遭到在野黨阻擋與杯葛，如此情況之下，台灣人民有感於國家人民安危，不但有青鳥飛出來，公民也自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一同承擔、守護國家。

賴清德致詞時提到，公民社會力量不可或缺，台灣社會多年來，一直潛藏一股很珍貴的力量，在國家危急需要的時候會出現，不論是1990年的野百合學運，學生們在風雨中，提出「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、「訂定政經改革時間表」等四大訴求，呼喊著民主改革。或是2014年的太陽花運動，公民為了台灣未來，阻止服貿通過，拒絕台灣走向親中的路線。在這些公民運動中，民進黨始終與人民並肩，站在社會共識的一方，一起捍衛台灣的主權，一起守護我們的民主。

賴清德表示，中國對台灣的軍事威脅，引起國際社會高度關注，像是「七大工業國集團」（G7）領袖峰會，多次發表公報指出，台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，也強調，反對任何單方面透過武力或脅迫，改變台海現狀的企圖。

賴清德直言，當世界各國都在警戒中共強權擴張時，政府提出國防預算、國安反制，卻遭到在野黨阻擋與杯葛，如此情況之下，台灣人民有感於國家人民安危，這股珍貴的力量再次出現，不但有青鳥飛出來，公民也自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一同承擔、守護國家。

賴清德表示，過去敬重的民主前輩黃信介，曾對公民喊出：大家鬥陣向前行！向自由走！向民主走！共同追隨民主前輩腳步、深化民主，打造一個更好的台灣，交給下一代。

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