賴清德「三親等禁令」綠中常會暫緩　林右昌鬆口：還在討論當中

▲民進黨祕書長林右昌今（28日）出席民進黨全代會。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

近年來政壇傳出數起民代涉嫌詐領助理費案，其中不乏親人當人頭的狀況，民進黨主席賴清德在今年初下令黨公職宣布禁用三親等以內親屬任公費助理，並擬納入黨章中，雖給出半年調整期，黨內反彈仍大，而今（28日）民進黨全代會中，中央黨部並未有相關提案、也未進一步討論，形同暫緩。對此，民進黨秘書長林右昌今受訪時坦言，牽扯到黨內規範，都還在討論當中，依照相關程序完成就會提出。

對於大罷免接下來還有什麼大型造勢，林右昌回應，接下來7月4日至19日，民進黨跟罷團合作舉辦護台遶境行動，這是公民力量展現，國人同胞用有創意方式參與罷免，包含KOL直播、一些創意文宣跟做法，每個人都可以發揮自己的力量，自己也會在適當時間參與，民進黨向來是公民團體最堅實後盾，未來隊伍到各縣市後，黨公職也會全力以赴。

團結十講部分，林右昌表示，站在總統高度，希望透過說明所有國家重大議題，讓國人同胞清楚認識跟了解，總統站在這樣的高度講話，每個題目都有背後深刻用意，大家都可以看到總統苦心。至於今日通過2026縣市首長提名程序，新北市長之爭是否會有初選？林回應，提名特別條例草案寫得很清楚，選對會會依據相關條例進行程序，就依照相關期程。

至於傳出三親等禁令喊卡？林右昌坦言，牽扯到黨內規範，都還在討論當中，依照相關程序完成就會提出。雜質說部分，林回應，反共護台以及自由民主是全國同胞共識跟最大公約數，不反共不護台，所有人民會看得清楚。

有媒體追問，黨主席賴清德是否會參與大罷免造勢？林右昌僅回應，目前沒有聽到這樣的規劃。