林右昌稱「不護台的政客」是雜質　黃國昌酸：是重用共諜的吳釗燮？

▲民眾黨主席黃國昌參加「民眾加菜啦–三重場」活動。（圖／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨秘書長林右昌昨日表示，蕭美琴訪捷克遭中國外交人員跟蹤，甚至策畫衝撞，但事件曝光後，沒看到中國國民黨有任何譴責，讓他不禁直言，如果有「雜質」，那指的便是「不護台」的政客。對此，民眾黨主席黃國昌今（28日）開酸，林右昌口中的雜質，不正是重用共諜的吳釗燮嗎？

副總統蕭美琴在去年上任前訪問捷克，不料，捷克軍情局近日披露，中國外交人員當時曾尾隨蕭美琴座車，並策畫有「碰撞」計畫。消息傳回國內，林右昌昨日表示，這不僅是外交爭議，更是中國赤裸裸的軍事戰術性恐嚇，同時，也是對我們台灣民選副總統的跨國暴力預謀。

此外，林右昌強調，這起事件曝光到現在，他沒有看到中國國民黨任何一個人，說任何一句話，公開譴責中國的暴行與對台灣民主的侵犯，「反共護台」是2300萬台灣人的共識，如果有「雜質」，那指的便是「投共」、「不護台」的投機政客。

針對林右昌的發言，黃國昌今日在臉書開酸，潘孟安秘書長才幫賴清德總統緩頰雜質說，林右昌秘書長則親自幫雜質說下了定義，民進黨的兩面手法，玩得如此爐火純青，令人「佩服」。

黃國昌表示，如果要批評誰不護台就是雜質，他想提醒林右昌，重用共諜、連外交部部長林佳龍都坦言對台灣外交傷害大的吳釗燮，目前仍繼續擔任賴清德總統的國安會秘書長。黃國昌說，為了護航賴清德總統的失言，連吳釗燮罵下去都在所不惜，還真的是辛苦林右昌了。