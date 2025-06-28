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轟中國尾隨蕭美琴「藍營沒譴責」　林右昌：不護台的政客就是雜質

▲民進黨秘書長林右昌。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（資料照／記者呂佳賢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

捷克媒體近日披露，副總統蕭美琴去年在上任前訪問捷克時，座車遭到中國外交人員尾隨並策畫碰撞，對此，民進黨秘書長林右昌昨（27日）在社群平台表示，他沒有看到中國國民黨任何一個人，說任何一句話，公開譴責中國的暴行，林右昌強調，「反共護台」是2300萬台灣人的共識，如果有「雜質」，那指的便是「投共」、「不護台」的政客。

林右昌昨日在臉書表示，根據捷克軍事情報局公開的資料，中國駐布拉格外交人員針對台灣副總統蕭美琴進行情報蒐集、跟蹤車隊，甚至擬定具實體威脅性的「kinetic action」，這是軍事與情報界的術語，指的不是口頭抗議，而是衝撞、毆打、實質肢體威脅。

林右昌痛批，這不僅是外交爭議，更是中國赤裸裸的軍事戰術性恐嚇，同時，也是對我們台灣民選副總統的跨國暴力預謀，然而，中國外交部不僅毫無歉意，還反過來指控蕭副總統是「竄訪」、「分裂國家」，這種蠻橫言論與惡意甩鍋，只會讓國際社會更加看清，中國的手，不只伸進台灣內部，也伸到了歐洲、伸進了國際的各個角落

林右昌接著指出，對外，我們要更與民主國家團結合作，要求中國必須為這場暴力意圖負責，並公開向台灣人民道歉；對內，我們也要請所有台灣人民看清楚，藍白如何完全配合唱和中共的論述，在國會裡包庇通過有利中共，把手伸進來台灣的法案。

至於，怎麼看待在野黨對於蕭美琴遭中國尾隨的反應？林右昌直言，中共才是獨裁的法西斯政權，現在又被披露有惡意傷害我國民選副總統的意圖，這是國之大義，大是大非，但這起事件曝光到現在，他沒有看到中國國民黨任何一個人，說任何一句話，公開譴責中國的暴行與對台灣民主的侵犯。

林右昌強調，「反共護台」是2300萬台灣人的共識，如果有「雜質」，那指的便是「投共」、「不護台」的投機政客，然而，民主不是用肢體動作威嚇就能讓我們退讓，大罷免是愛台灣，是為了斬斷中共在台的代理勢力，為了保衛台灣的主權與尊嚴。

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