國軍確定再加薪　馬文君憂：大罷免成功會被柯建銘修回來

▲國民黨立委馬文君。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨日公布告《軍人待遇條例》修正內容，預計將於明年元旦起開始實施，對此，國民黨立委馬文君表示，行政院決定不提覆議，「這是民意的勝利！」不過，她同時也憂心，如果大罷免大成功，柯建銘就要把法修回來。

國民黨推動的《軍人待遇條例》修法，日前於立法院三讀通過，該修正案內容包括，讓志願役加給每月提高至3萬元，義務役的部分，則要求待遇總額不得低於基本工資法的最低數額等。

雖然《軍人待遇條例》修法過程中，民進黨表示，國防部已於今年3月提出國軍加薪方案，現階段並沒有進一步調整的需要。但賴清德昨日仍依總統職權，正式公告《軍人待遇條例》修正條文，預計明年元旦起，國民黨提出的加薪版本就會上路。

藍委馬文君認為，「這是民意的勝利！」國民黨團提案改善軍人待遇，民進黨團全員投下反對票，國防部也說窒礙難行，但最終，行政院決定不提覆議，這不是國民黨團的功勞，這是全民意志的展現，讓民進黨政府怕了。馬文君直言，民進黨不能為反而反，民眾願意挺國軍，民眾贊成改善國軍待遇，民進黨儘管處處鬥爭國民黨，也不敢拿國軍當作武器。

不過，馬文君透露，行政院不提覆議，不代表改革已經成功，是否如實編列預算？又或者是像早先柯建銘在4+1天假通過時，放的話一樣，不覆議，但揚言如果大罷免大成功，就要把法修回來。因此，馬文君呼籲，她只能懇請大家，支持改革，請繼續支持國民黨委員，讓藍委們繼續留在立法院，守護改革成果。