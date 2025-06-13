　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汪小菲合體館長「脫口2詞」　陸網笑：不愧娶了2任台灣老婆

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YouTube）

▲汪小菲與館長合體。（圖／翻攝自館長YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

「館長」陳之漢前往中國上海展開為期6天的旅行，12日晚間與汪小菲碰面，吸引大量兩岸網友觀看直播，在線人數一度飆到43萬人，就有網友指出，汪小菲聊天時不經意使用了「在地的」以及「腳踏車」，這些台灣常用詞彙，底下有網友笑喊「不愧是娶了兩任台灣老婆」。

大陸網友在小紅書發文，「這兩句話暴露了汪小菲」，汪小菲與館長聊天的時候，很自然地說出台灣用語「在地的」以及「腳踏車」；若是大陸用語，則是「本地」、以及「自行車」，好奇有人發現嗎？此外，原PO也提到，「汪小菲待人接物挺有一套，這場直播應該很圈粉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸網友也在觀看館長直播。（圖／翻攝自小紅書）

貼文一出，網友反應兩極，「這些字我也常說，有什麼好奇怪的，又不是只有台灣說。你連大陸都完全不了解」、「講腳踏車，我覺得好像也很正常」、「腳踏車是我從小說到大的阿」、「廣東人不說腳踏車嗎？我們蘇北方言裡說的是腳踏車啊」。

有網友解釋，「汪小菲不是江蘇人啊，他北京人應該說自行車更習慣吧，帖主是這個意思」、「我一般會見人說人話，見鬼說鬼話，跟台灣人說話我會說腳踏車，要是說單車他們很可能聽不懂」、「只能說他的確是台灣女婿」。

留言區有網友提到，汪小菲身為台灣女婿，了解台灣用語，應該也會說閩南語吧。其實，汪小菲在昨日的直播中就透露，自己不會說閩南語，但是如果有人罵他，他聽得懂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」
蔡語芯閨蜜團下跪　律師喊噁心：變植物人你們照顧？
徵不到人！城隍廟「提早打烊」　月薪曝
蔡語芯打牛奶針喪命　相驗後擇日解剖
快訊／印航收「炸彈威脅」返航！　空服員廁所找到bomb字條
「大陸人」竟被通知當兵！北市列管9例　議員憂大開滲透大門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「車模界林志玲」閨蜜團下跪　律師喊噁心：變植物人你們照顧？

6年後失智人口破68萬！門諾「麥得飲食」餐盒　啖美食又防失智

他貼出「2條線確診照」各地網友狂恭喜　樂團主唱：我放溫度計也是

死亡案例近9成未接種！金門新冠疫情2死　衛生局籲打JN.1疫苗

汪小菲合體館長「脫口2詞」　陸網笑：不愧娶了2任台灣老婆

即起不加三色豆！「優質店家1句話」千人反驚：老闆幫我加爆

鹿港城隍廟「提早打烊」徵不到人原因曝　鬼月才能假日休假

治療大白肺病人「會用牛奶針」劑量更高！醫曝關鍵：不該拿來助眠

一路狂奔！住大陸台灣人飛1700公里「只為送館長在地特產」

「牛奶針強效麻醉」是4級毒品！藥師曝3情況使用：一針就能致命

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

「車模界林志玲」閨蜜團下跪　律師喊噁心：變植物人你們照顧？

6年後失智人口破68萬！門諾「麥得飲食」餐盒　啖美食又防失智

他貼出「2條線確診照」各地網友狂恭喜　樂團主唱：我放溫度計也是

死亡案例近9成未接種！金門新冠疫情2死　衛生局籲打JN.1疫苗

汪小菲合體館長「脫口2詞」　陸網笑：不愧娶了2任台灣老婆

即起不加三色豆！「優質店家1句話」千人反驚：老闆幫我加爆

鹿港城隍廟「提早打烊」徵不到人原因曝　鬼月才能假日休假

治療大白肺病人「會用牛奶針」劑量更高！醫曝關鍵：不該拿來助眠

一路狂奔！住大陸台灣人飛1700公里「只為送館長在地特產」

「牛奶針強效麻醉」是4級毒品！藥師曝3情況使用：一針就能致命

台南仁德異味有解！環保局108顆感測器　裁罰破1900萬減案39%

楊謹華不捨尪出差「踩上車討親」！被拍58秒恩愛畫面 網：嫁對人了

快訊／12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

獲頒TPBL年度啦啦隊員　Taishin Wonders菲菲：真的假的啦

印度客機失事！習近平向印度與英國領導人致慰問電

「車模界林志玲」閨蜜團下跪　律師喊噁心：變植物人你們照顧？

回峽谷的家看看「與天祥有約」暑假3場　免費名額有限

嘉藥論壇聚焦GMP接軌與PIF制度　搭建產學綠色轉型平台

6年後失智人口破68萬！門諾「麥得飲食」餐盒　啖美食又防失智

林秉聖CBA菜鳥季奪冠向自己說辛苦了　將參加瓊斯盃、亞洲盃

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

生活熱門新聞

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

專家：熱帶低壓如山陀兒颱風第二　5縣市炸豪雨

YTR型男機長分析「墜機原因」：早說印度航空別搭

好市多「2.3公頃」新據點疑曝光！　年中慶開跑

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

即／高雄那瑪夏區12時起停班停課

豪大雨炸10縣市！　西南風增強「南部紫爆」

嘉義市各國中畢業典禮　黃敏惠送祝福

館長在大陸跪了！指名「必訪1景點」：拜託救出柯文哲

聯發科夫婦棄千萬年薪　因為不要小孩也成竹科工程師

即／高雄「1地區4里」+1國中停班停課

更多熱門

相關新聞

住大陸台灣人飛1700公里「只為送館長特產」

住大陸台灣人飛1700公里「只為送館長特產」

「館長」陳之漢近日赴中國大陸，展開為期6天的旅行，直播中頻頻誇讚大陸進步繁榮，引起許多關注。有網友分享出一段直播插曲，一名身穿紅衣的男子自稱是在重慶定居的台灣人，特地飛到上海送特產給館長，畫面引發討論。

館長昨開直播被攔！「畫面突中斷」進廣告

館長昨開直播被攔！「畫面突中斷」進廣告

館長讚中國！陳沂：有劉姥姥進大觀園的感覺

館長讚中國！陳沂：有劉姥姥進大觀園的感覺

打臉了！館長曾轟台人想賺人民幣「都先臭台灣」

打臉了！館長曾轟台人想賺人民幣「都先臭台灣」

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

關鍵字：

汪小菲館長台灣用語網路熱議旅行

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

墜機前「所有東西都故障」影片流出

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

墜機前最後自拍　印度醫師一家5口全數罹難

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

即／老牌「支付平台」疑洗錢50億　董座6人收押

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面