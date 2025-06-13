汪小菲合體館長「脫口2詞」　陸網笑：不愧娶了2任台灣老婆

▲汪小菲與館長合體。（圖／翻攝自館長YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

「館長」陳之漢前往中國上海展開為期6天的旅行，12日晚間與汪小菲碰面，吸引大量兩岸網友觀看直播，在線人數一度飆到43萬人，就有網友指出，汪小菲聊天時不經意使用了「在地的」以及「腳踏車」，這些台灣常用詞彙，底下有網友笑喊「不愧是娶了兩任台灣老婆」。

大陸網友在小紅書發文，「這兩句話暴露了汪小菲」，汪小菲與館長聊天的時候，很自然地說出台灣用語「在地的」以及「腳踏車」；若是大陸用語，則是「本地」、以及「自行車」，好奇有人發現嗎？此外，原PO也提到，「汪小菲待人接物挺有一套，這場直播應該很圈粉」。

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▲大陸網友也在觀看館長直播。（圖／翻攝自小紅書）



貼文一出，網友反應兩極，「這些字我也常說，有什麼好奇怪的，又不是只有台灣說。你連大陸都完全不了解」、「講腳踏車，我覺得好像也很正常」、「腳踏車是我從小說到大的阿」、「廣東人不說腳踏車嗎？我們蘇北方言裡說的是腳踏車啊」。

有網友解釋，「汪小菲不是江蘇人啊，他北京人應該說自行車更習慣吧，帖主是這個意思」、「我一般會見人說人話，見鬼說鬼話，跟台灣人說話我會說腳踏車，要是說單車他們很可能聽不懂」、「只能說他的確是台灣女婿」。

留言區有網友提到，汪小菲身為台灣女婿，了解台灣用語，應該也會說閩南語吧。其實，汪小菲在昨日的直播中就透露，自己不會說閩南語，但是如果有人罵他，他聽得懂。