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為營運做準備！桃園捷運綠線6/30擴大招募73個職缺

▲桃園捷運公司6/30日起擴大招募73個職缺，歡迎有興趣民眾加入。（圖／桃園捷運公司提供）

▲桃園捷運公司6/30日起擴大招募73個職缺，歡迎有興趣民眾加入。（圖／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因應營運需求並為捷運綠線營運規劃做準備，繼今年3月完成第1次招募筆試後，配合綠線工程進度隨即辦理第2次招募作業。桃園捷運公司指出，招募簡章於6月30日公布並開放線上報名，本次招募維修類與運務類新進人員共計73個職缺，歡迎應屆畢業生、職場轉換跑道朋友或對大眾運輸充滿服務熱忱專業人才，都歡迎一起加入桃捷團隊。報名資訊與簡章內容，可見桃捷公司招募網站：https://recruit.tymetro.com.tw/

▲桃園捷運公司6/30日起擴大招募，圖為捷運綠線新式列車進行各項測試。（圖／桃園捷運公司提供）

▲桃園捷運公司6/30日起擴大招募，圖為捷運綠線新式列車進行各項測試。（圖／桃園捷運公司提供）

桃園捷運公司表示，捷運綠線為桃園自辦興建的首條捷運線，藝文特區至坑口的北段7站預計明年底前將正式通車，目前正進行測試，測試作業分為三階段：包括第一階段「測試軌道低速行駛」、第二階段「號誌系統測試」，最關鍵的第三階段「主線動態測試」將於7月啟動，列車將正式於主線軌道上進行高速與系統整合測試，因此，桃捷廣邀各方人才加入營運團隊。

為廣納所需人才，桃捷這次招募職類包括維修類的機械、電機、電子、土木、資訊APP，以及運務類車務與票務等相關職缺，預計錄取名額為維修類60名（備取49名），運務類13名（備取24名），合計正取人數為73名，另備取73名，提供就業與職涯發展好機會。至於薪資待遇方面，試用期滿約3萬8,300元至4萬7,100元，更有年終獎金等多項福利。

▲桃園捷運公司6/30日起擴大招募，圖為捷運綠線新式列車。（圖／桃園捷運公司提供）

▲桃園捷運公司6/30日起擴大招募，圖為捷運綠線新式列車。（圖／桃園捷運公司提供）

桃園捷運公司強調，本次招募職務包含技術員、工程員及司機員，不限畢業科系，無需相關工作經歷，高中職畢業即能應考技術員與司機員。文組畢業生也不用擔心，桃捷規劃新進人員都將接受為期2至4個月的軌道專業授證訓練，內容包含課堂課程、實作訓練與適應性訓練，讓每位同仁都能在上線前具備紮實專業能力，以紮實訓練制度是桃捷對安全、服務品質與專業的堅持。

招募作業採線上報名，時間自6月30日（一）上午9時起至7月14日（週一）下午5時止，逾期恕不受理。第一階段筆試預定於7月27日（週日）舉行，考場設於桃園地區。考試內容包含共同科目與專業科目，皆採選擇題方式進行。筆試成績結果將於8月5日公告於桃捷公司招募網站，並公布口試日期，預計8月13日至15日進行口試，錄取名單則將於8月19日公布，錄取人員將自9月起陸續依各單位人力需求報到。

桃捷自TPASS行政院通勤月票實施以來，機捷線運量成長、績效亮眼，為照顧及體恤全體員工努力，桃捷公司在市府全力支持下，逐年調整員工薪資結構，近2年已連續為同仁調薪。市長張善政近期也提到薪資成長可追上雙北捷運公司之目標，展現市府及公司對員工的照顧。

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