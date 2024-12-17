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柯有倫開唱、排隊牛肉麵必吃！樺龍藝術公益市集12／21登場亮點搶先看

▲▼樺龍公益市集。（圖／業者提供）

▲2024樺龍藝術公益市集集將於12/21~22於桃園中壢A22捷運站出口舉行。（圖／業者提供）

記者林璟倩／桃園報導

2024樺龍藝術公益市集即將於12/21(六)、12/22(日)連2日於桃園捷運A22老街溪站出口盛大登場！活動首日邀請話題歌手柯有倫開唱膾炙人口的名曲《哭笑不得》，勢必為活動掀起第一波高潮，市集最大亮點竟有桃園排隊名店「牛山牛肉麵」現場擺攤，必須把握難得的機會吃起來；此次活動也迎來協力夥伴「逗點集團」舉行十周年特展，還特別規畫尋找攝影藝術家活動，讓民眾有機會將iPhone 16 Pro帶回家，現場還有眾多學生社團帶來精采表演，相當適合全家大小一起參與，共度熱鬧非凡的溫馨周末。

▲▼柯有倫開唱、排隊牛肉麵必吃！樺龍藝術公益市集12／21登場亮點搶先看。（圖／業者提供）

▲柯有倫12/21(六)將於2024樺龍藝術公益市集熱力開唱。

藝術、公益、市集與展覽4大主題匯聚　精彩亮點看不完！

2024樺龍藝術公益市集結合了藝術、公益、市集與展覽4大主題，為民眾打造了一場多元而有趣的文化體驗。首日開場邀請柯有倫獻唱經典名曲《哭笑不得》，還有青埔在地團體「武樂武術」、「森林跆拳」精彩演出，次日主舞台除了有十周年活動，也舉辦在地高中社團吉他社、熱音社競賽，邀請民眾為有夢想的年輕學子加油打氣，同時別忘了必參加「尋找攝影藝術家」大賽，只要捕捉市集現場精彩畫面並上傳社群即可參加比賽，獲讚數最高的人就能將iPhone 16 Pro帶回家！

今年市集聚集多家人氣攤商，包含平時還沒開店就排隊、日均4小時完售的桃園名店「牛山牛肉麵」力挺公益市集擺攤行動絕無僅有，值得民眾嚐一口傳說中的人間美味， 113年「桃園好農」的「豐滄」也到現場響應，還有璞園投籃機和關主PK勝利可獲得小禮物，並設置拍照打卡超吸睛的雜誌櫥窗裝置藝術，現場還有許多親子手作商家，絕對能讓讓大人小孩都能玩得開心。

▲▼柯有倫開唱、排隊牛肉麵必吃！樺龍藝術公益市集12／21登場亮點搶先看。（圖／業者提供）

▲日均4小時完售的牛山牛肉麵將到2024樺龍藝術公益市集設攤，美食控必須把握機會手刀吃起來！

由逗點集團策劃的展覽則涵蓋了教育、藝術、醫療與汽車四大區塊，現場除了展示逗點集團十年來的教育成果，也邀請到植栽藝術「丹尼真柏」、陶藝品牌「大謙堂」與民眾共享生活美學，並聯合「木子診所」設置醫療健康知識區，豐富市集的內涵與層次。

結合公益與藝術　樺龍攜手逗點文創打造最暖在地盛事

樺龍集團總經理特助林芸禾表示，此次活動承襲了2022年青埔藝術節的成功經驗，當年為期2個月的展覽與市集吸引超過2千人參與，活動大獲好評後續詢問度極高。今年時逢協力夥伴逗點文創十周年，因此聯手打造藝術公益市集，由樺龍辦理市集、逗點規劃藝術展覽，希望透過藝術與文化活動增進中壢、青埔在地居民的交流，活動力邀眾多家庭一同參與，讓每位成員都能感受到社區的活力與凝聚力。

林芸禾補充，樺龍集團長期低調做公益，源自於樺龍集團創辦人林建龍白手起家，深刻體會到教育與社會資源對個人成長的重要性。多年來，創辦人致力於幫助弱勢家庭及學童，不僅提供清寒優秀學生獎助學金，還捐贈桃園在地學校的營養午餐，期望讓更多孩子能安心學習。今年公益市集，樺龍集團也特別將招商收入捐贈給伊甸基金會，並鼓勵攤商設置捐款箱，希望拋磚引玉啟動善的循環，為社會注入更多溫暖。

2024樺龍藝術公益市集官方客服：https://lin.ee/mQEyqq6

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