桃園新闢道路「德和路一段」第一階段工程　提前600天完工4／30通車

▲張善政視察新闢道路「德和路一段」工程。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政28日晚間前往八德區，視察新闢道路「德和路一段」工程，並宣布4月30日第一階段正式通車。張善政表示，德和路一段第一階段工程自建德路至建國路，全長逾1700公尺，市府與施工團隊透過工序調整，提前600日完成，通車後將為八德及周邊地區居民帶來更便捷、舒適的交通環境。

市府捷運工程局表示，德和路一段全線與桃園捷運綠線共線施作，並同步整治皮寮溪、埔頂直排，建置完整區域排水系統及雨水下水道，透過統一工程管理，有效減少施工界面、加快進度。

▲新闢道路「德和路一段」第一階段工程提前600天完工。（圖／市府提供）

整體工程將有效疏解台4線及縣道114路段車流，進一步完善大桃園交通路網，帶動地方發展。該工程沿線規劃多項亮點，包括人行道旁植栽紅花風鈴木、樟樹，分隔島種植杜鵑、金邊虎尾蘭，同時完成台電電杆遷移，並設置壓花人行道、Z字型行穿線、共同管道等設施，且人行道寬度達2.5公尺以上，可兼作自行車道，全面提升交通便捷與安全性。

另外，「德和路」的命名係因該路段起點為「建德路」，未來亦已規劃由介壽路繼續延伸至「和平路」，故各取德、和兩字為名。該路段全線雙向三車道，且中央分隔島退縮設置左轉專用車道，可提供舒適車行空間，打造八德區示範新闢道路。另外，市府也將持續積極推動第二階段工程，目標於115年底前全線通車，持續完善地方交通建設。

包括市議員楊朝偉、陳美梅、王仙蓮、朱珍瑤、段樹文、呂林小鳳、市府捷工局長劉慶豐、交通局長張新福、工務局長汪在宙、八德區長蔡豊展、台灣電力公司桃園區營業處工務段經理簡永欽、大陸工程股份有限公司資深副總經理朱秋祥等均一同出席。