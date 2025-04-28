　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園新闢道路「德和路一段」第一階段工程　提前600天完工4／30通車

▲張善政視察新闢道路「德和路一段」工程宣布4/30通車

▲張善政視察新闢道路「德和路一段」工程。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政28日晚間前往八德區，視察新闢道路「德和路一段」工程，並宣布4月30日第一階段正式通車。張善政表示，德和路一段第一階段工程自建德路至建國路，全長逾1700公尺，市府與施工團隊透過工序調整，提前600日完成，通車後將為八德及周邊地區居民帶來更便捷、舒適的交通環境。

市府捷運工程局表示，德和路一段全線與桃園捷運綠線共線施作，並同步整治皮寮溪、埔頂直排，建置完整區域排水系統及雨水下水道，透過統一工程管理，有效減少施工界面、加快進度。

▲張善政視察新闢道路「德和路一段」工程宣布4/30通車

▲新闢道路「德和路一段」第一階段工程提前600天完工。（圖／市府提供）

整體工程將有效疏解台4線及縣道114路段車流，進一步完善大桃園交通路網，帶動地方發展。該工程沿線規劃多項亮點，包括人行道旁植栽紅花風鈴木、樟樹，分隔島種植杜鵑、金邊虎尾蘭，同時完成台電電杆遷移，並設置壓花人行道、Z字型行穿線、共同管道等設施，且人行道寬度達2.5公尺以上，可兼作自行車道，全面提升交通便捷與安全性。

▲張善政視察新闢道路「德和路一段」工程宣布4/30通車

另外，「德和路」的命名係因該路段起點為「建德路」，未來亦已規劃由介壽路繼續延伸至「和平路」，故各取德、和兩字為名。該路段全線雙向三車道，且中央分隔島退縮設置左轉專用車道，可提供舒適車行空間，打造八德區示範新闢道路。另外，市府也將持續積極推動第二階段工程，目標於115年底前全線通車，持續完善地方交通建設。

包括市議員楊朝偉、陳美梅、王仙蓮、朱珍瑤、段樹文、呂林小鳳、市府捷工局長劉慶豐、交通局長張新福、工務局長汪在宙、八德區長蔡豊展、台灣電力公司桃園區營業處工務段經理簡永欽、大陸工程股份有限公司資深副總經理朱秋祥等均一同出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惡保母辯「隨手綁」剴剴防撞傷　傳訊：想一巴掌轟給他死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園遇豪雨成災　林政賢籲市府徹查排水與下水道建設

桃園新闢道路「德和路一段」第一階段工程　提前600天完工4／30通車

丹大部落木工培訓生產基地首期學員結訓　山村綠色經濟添生力軍

南投智慧地政空間服務網啟用　全國首創無人機飛行測繪成果匯入網站

租賃住宅講座及租屋博覽會於暨大登場　籲房東遵守租屋電費新制

雲林漁港大升級！張嘉郡、丁學忠力爭逾1.4億改善設施與淤積

延續百年香火　雲縣府及朝天宮聯合推出「乙巳年北港進香旗」

廝殺白熱化！林俊憲批陳亭妃「藉藍打綠」　陳亭妃：黨內是競爭不是鬥爭

年產值破442億！雲林縣府力推畜禽業拓展外銷　搶灘國際新藍海

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

桃園遇豪雨成災　林政賢籲市府徹查排水與下水道建設

桃園新闢道路「德和路一段」第一階段工程　提前600天完工4／30通車

丹大部落木工培訓生產基地首期學員結訓　山村綠色經濟添生力軍

南投智慧地政空間服務網啟用　全國首創無人機飛行測繪成果匯入網站

租賃住宅講座及租屋博覽會於暨大登場　籲房東遵守租屋電費新制

雲林漁港大升級！張嘉郡、丁學忠力爭逾1.4億改善設施與淤積

延續百年香火　雲縣府及朝天宮聯合推出「乙巳年北港進香旗」

廝殺白熱化！林俊憲批陳亭妃「藉藍打綠」　陳亭妃：黨內是競爭不是鬥爭

年產值破442億！雲林縣府力推畜禽業拓展外銷　搶灘國際新藍海

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

前任天堂主管認為Switch 2新遊戲缺乏驚喜：這是極少見失誤

國民黨新北黨部遭搜索　檢方訊後3人請回

連假前航班全取消！幸福航空「無預警停飛」　員工揭內幕

桃園遇豪雨成災　林政賢籲市府徹查排水與下水道建設

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

不談戀愛更幸福？韓劇中看見難得的單身幸福

國際火線／搞砸結局是編劇快樂的事？另類的爛尾陸劇

訪問／Kai來台灣「還要等2個月」：好難熬！　當完兵告白粉絲不分開了

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

地方熱門新聞

桃園「德和路一段」第一階段工程　4/30通車

丹大部落木工培訓生產基地首期學員結訓

桃園豪雨成災　籲徹查排水與下水道建設

租賃住宅講座及租屋博覽會於暨大登場

南投智慧地政空間服務網啟用

雲縣府及朝天宮聯合推出「乙巳年北港進香旗」

雲林漁港大升級！逾1.4億改善設施與淤積

吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

林俊憲批陳亭妃「藉藍打綠」陳亭妃稱黨內是競爭不是鬥爭

力暘綠電案台南市經發局：秉公處理依法行政期盼司法毋枉毋縱

9年爭取6千億地方建設　他讓高雄市民有感

台南啟動里、鄰長防災士培訓計畫提升社區災害防災能力

取消自由學區惹議蔡宗豪籲設統一輔導窗口

買地藏陷阱！　台東警銀聯手攔阻200萬詐騙案

更多熱門

相關新聞

黃金海岸交通網　花蓮港奇萊鼻景觀大道通車　

黃金海岸交通網　花蓮港奇萊鼻景觀大道通車　

花蓮港務分公司已完成花蓮港奇萊鼻海岸景觀廊帶道路新建工程，並命名為奇萊鼻景觀大道，往南串聯未來海洋資源博物館、花蓮觀光漁港及花蓮港觀光遊憩碼頭再延伸南北濱公園，往北串聯奇萊鼻燈塔、四八高地及七星潭風景區等景點，為花蓮黃金海岸提供更完善交通網絡，帶動區域共榮觀光產業發展。

目標2034年通車！　台中捷運藍線首項工程標決標

目標2034年通車！　台中捷運藍線首項工程標決標

桃園捷運X南海電鐵　雙彩繪列車串聯台日遊

桃園捷運X南海電鐵　雙彩繪列車串聯台日遊

「古坑149甲線跨清水溪橋」今動工　預計117年通車

「古坑149甲線跨清水溪橋」今動工　預計117年通車

台鐵深澳線邊坡改善完工　明天起全線恢復行車

台鐵深澳線邊坡改善完工　明天起全線恢復行車

關鍵字：

桃園捷運綠線共線施作德和路一段通車

讀者迴響

熱門新聞

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

蔡阿嘎過往故事遭影射

惡保母辯「隨手綁」剴剴防撞傷

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

蕭亞軒「動5次手術」後首露面

「佩佩豬」媽媽曝三寶性別

搭機小心被盜！空服員揭3動作恐被盯上

施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建

偷光女友家黃金！山東男拿去打賞直播主

即／西班牙、葡萄牙全國大停電

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面