桃園大園深夜3車連環撞「中間白車超慘」　肇事男恍神追尾釀2傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區國際路一段、民生路口處昨（26）日深夜發生3車連環追撞事故，謝姓男子追撞等候紅燈2輛自小客車，造成2人受到擦挫瘀傷，所幸意識清楚均送醫治療，並無生命危險；大園警方指出，肇事的謝男駕駛黑色休旅車疑似未注意前方路口紅燈直接追撞，3名駕駛均無酒駕情事，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市大園區國際路一段、民生路口處昨天深夜發生3車連環追撞事故，警方到場處理。（圖／大園警分局提供）

▲桃園市大園區國際路一段、民生路口處昨天深夜發生3車連環追撞事故，現場3輛車都受損嚴重。（圖／大園警分局提供）

大園警方指出，47歲的謝姓男子昨晚11時許，駕駛黑色休旅車行經國際路一段、民生路口處時，疑似未注意車前狀況，直接追撞前方停等紅燈之2輛自小客車，導致中間白色自小客車上22歲楊姓男子與36歲林姓女子受傷，警方獲報後到場處理，謝男及另外2名駕駛均無酒駕。

▲桃園市大園區國際路一段、民生路口處昨天深夜發生3車連環追撞事故，警方到場處理。（圖／大園警分局提供）

大園消防分隊表示，2名傷者，林姓女子左手前臂疼痛但意識清楚、22歲楊姓男子左小腿瘀血疼痛，意識清楚，2人均由救護車送往經國敏盛醫院治療，並無生命危險。

大園警方表示，警方初步調查，謝姓男子未注意車前狀況應是肇事主因，但事故造成第一與第二輛車受損嚴重，謝男須負擔民事賠償責任，至於真正肇事原因仍待進一步調查釐清。