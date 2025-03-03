桃園捷運X南海電鐵　雙彩繪列車串聯台日旅遊

▲「桃園號」彩繪列車運行於南海電鐵的難波車站至和歌山市及關西機場間。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

日本大阪關西世博會將於4月中旬開幕，桃園捷運與桃園市政府觀光旅遊局攜手南海電鐵，共同推出期間限定2款彩繪列車。「桃園號」彩繪列車於2月25日起運行於南海電鐵的難波車站至和歌山市及關西機場間，以「発見！台湾桃園の魅力」為列車設計主題，融合桃園的山海四季景點及地區特色，使南海電鐵搖身一變成為移動的桃園觀光導覽。

另一款「南海電鐵號」3月3日起，於桃園機場捷運線正式登場。該款手繪漫畫風格生動地描繪南海電鐵沿線觀光景點與文化特色，包括大阪通天閣、世界遺產高野山、傳統文化之都堺市等，邀請台灣旅客搭乘桃園機場捷運，感受日本關西的熱情與多元文化，歡迎大家即刻出發來趟台日旅遊！

▲「南海電鐵號」即日起，於桃園機場捷運線正式登場。（圖／桃捷提供）

桃園捷運公司與日本南海電鐵株式會社自2017年起簽訂合作協議，8年來持續擴大合作範圍，從聯合票券、廣告宣傳，到彩繪列車交流等，今年再次合作推出彩繪列車扮演外交橋樑，讓台日文化與觀光魅力躍上鐵道舞台！

不僅讓列車成為行動中的旅遊導覽，更透過繽紛設計吸引旅客目光，邀請大家親身探索桃園與大阪關西的獨特風情!尤其兩個軌道系統具高度相似性，桃園機場捷運連接桃園國際機場與桃北北三都市，而南海電鐵的機場線（Rapi:t列車）連接日本關西國際機場與大阪市中心，均為機場與城市間重要的運輸樞紐，服務來往國際旅客，未來雙方將規劃更多鐵道旅遊合作與紀念商品，讓桃園城市行銷及外交再向國際邁進！

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）