　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最先！桃捷加開「5:30早班車」直達桃園機場　納常態營運

▲▼桃捷加開「5:30早班車」直達桃園機場，納常態營運。（圖／桃園市政府）

▲桃捷加開5:30早班車直達桃園機場，納入常態營運。（圖／桃園市政府）

記者許力方／綜合報導

桃園捷運為了服務早班飛機的旅客，自今年春節前加開了「台北車站」直達「桃園機場」的加班車，經試辦3個月獲得好評，市長張善政拍板，決定5月3日起將早班直達加班車成為常態營運班次。

張善政昨（4月30）主持市政會議時表示，桃捷公司自2月3日開始，試辦加開早班直達車，每日清晨5時30分從台北車站發車，直達桃園機場，在近3個月的試營運期間，運量已接近1萬人次。為因應旅客的搭乘需求，市府決定自5月3日起，將該班次納入常態營運，途中停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃捷公司表示，為服務搭乘早班飛機旅客，今年1月24日起，增開A1台北車站5時及5時30分直達桃園機場的加班車，並在2月3日起延長試辦3個月，每天5時30分由台北車站發車班次。

根據桃捷統計資料顯示，今年春節及試辦期間，從台北車站搭乘早班車的旅客中，約有85%旅客持電子票證或購買單程票搭乘，顯示該班次多為出國旅客所利用，深受旅客、通勤族好評，在試辦期間即將滿3個月的前夕，便已累計運量達9726人次，5月3日起桃捷率全國捷運同業之先，將5時30早班車納入常態營運。

另外，為兼顧沿線社區清晨安寧，桃捷早班列車行經音量敏感路段，仍維持列車減速通過，並透過「Metro MARS智慧鐵道監控系統」即時掌握狀況，精進降噪措施，展現桃捷公司對精進旅客服務與環境品質的承諾。

▲▼桃捷加開「5:30早班車」直達桃園機場，納常態營運。（圖／桃園市政府）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《英雄聯盟》出現離譜Bug　玩家傻眼
美國GDP下跌　川普甩鍋給拜登
劉彩萱哭認凌虐剴剴3大罪　怪小孩令她難招架

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／01:34花蓮縣壽豐鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

8+9尪酒駕讓大姑以死相逼　公婆賣房救：別回來了！媳吐驚人現況

他住5死凶宅「嗆這些話」順過5年　一票驚：人比鬼可怕

全台最先！桃捷加開「5:30早班車」直達桃園機場　納常態營運

白沙屯媽祖進香將啟程！萊禮捐百萬物資　暖心相伴32萬香燈腳同行

家裡擺黏鼠板「只有腳印」沒鼠屍！過來人曝秘訣

不只廚房浴室！梅雨季成蟑螂入侵高峰　家電成隱藏熱點

世新大學徵才博覽會職缺翻倍！釋出3000職缺搶世新優質人才

一開冷氣「汗酸味狂飄」！專家教解決小妙招

51勞動節放假懶人包！超多人問「學生有放嗎」　法規給解答

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

快訊／01:34花蓮縣壽豐鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

8+9尪酒駕讓大姑以死相逼　公婆賣房救：別回來了！媳吐驚人現況

他住5死凶宅「嗆這些話」順過5年　一票驚：人比鬼可怕

全台最先！桃捷加開「5:30早班車」直達桃園機場　納常態營運

白沙屯媽祖進香將啟程！萊禮捐百萬物資　暖心相伴32萬香燈腳同行

家裡擺黏鼠板「只有腳印」沒鼠屍！過來人曝秘訣

不只廚房浴室！梅雨季成蟑螂入侵高峰　家電成隱藏熱點

世新大學徵才博覽會職缺翻倍！釋出3000職缺搶世新優質人才

一開冷氣「汗酸味狂飄」！專家教解決小妙招

51勞動節放假懶人包！超多人問「學生有放嗎」　法規給解答

美國首季GDP萎縮0.3%「2022年以來首見」　川普怪拜登留爛攤子

日本鬧米荒！政府宣布釋出儲備米　「僅1.9％流入市面」

Land Rover「豪華電動休旅成功挑戰北極圈」！強大越野能力不打折

從最後一哩到通勤首選！新北50億擴建917公里自行車道

快訊／01:34花蓮縣壽豐鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

8+9尪酒駕讓大姑以死相逼　公婆賣房救：別回來了！媳吐驚人現況

結合AI提升防災力！侯友宜視察防汛演習　推動智慧韌性城市

豪車妹生理期來「試穿弄髒4條裙子」！拒絕買單：又不是故意的

他住5死凶宅「嗆這些話」順過5年　一票驚：人比鬼可怕

全台最先！桃捷加開「5:30早班車」直達桃園機場　納常態營運

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

生活熱門新聞

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

51勞動節「全台銀行休息」！一票人都不知

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

勞動節「學生有放嗎」？懶人包一次看

擺黏鼠板卻只有腳印沒鼠屍！過來人曝秘訣

高雄站月台門「300公尺1.5億元」挨批太貴　台鐵：未來會更便宜

一開冷氣「汗酸味狂飄」！專家一招解決

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

台灣「1產業」大規模倒閉！狂關8000家「萬人失業」

8+9尪讓大姑求援　公婆賣房接濟：別回來了

即／01:34花蓮縣壽豐鄉規模3.9地震　最大震度4級

日本拍AV　「剝皮寮正妹」身分曝

他住5死凶宅「嗆這些話」順過5年　一票驚

更多熱門

相關新聞

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

一名青鳥在台北車站逛商場時，聽到結帳的顧客用大陸口音說話，立刻嗆「這裡是台灣！滾回你中國！」，雙方爆發激烈口角。事後，員警到場勸架，卻被青鳥認為是偏袒陸客，進一步將影片PO網公審，此事也引起大批網友討論，並大讚員警的素質很高。

總統文化獎特展《萬花鏡下的台灣》　4／29桃機登場

總統文化獎特展《萬花鏡下的台灣》　4／29桃機登場

桃園「德和路一段」第一階段工程　4/30通車

桃園「德和路一段」第一階段工程　4/30通車

麻將大賽熱鬧開打！82歲選手帥氣上桌爭冠

麻將大賽熱鬧開打！82歲選手帥氣上桌爭冠

桃機去年客運量4492萬人次「全球第13」　貨運蟬聯第10名

桃機去年客運量4492萬人次「全球第13」　貨運蟬聯第10名

關鍵字：

桃捷桃機桃園機場桃園捷運台北車站

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

廚師才辦好殘障補助遇死劫　妻遭猛撞「雙腿截肢」搶命

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

鋼鐵大王被撕票　嫌犯：郭從願兒子是主謀

即／黃仁勳喊話川普「改變AI晶片出口規則」

浩鼎解盲失敗「股價血崩」 謝金河：10年一覺生技夢

獨／第一槍！官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

「三原JAPAN」Jun醬突宣布離職　揭2人目前關係

二手衣沒洗直接穿　恐怖顆粒爬滿臉

台中3死人倫悲劇　孝子離職照顧父母2個月傳憾事

兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

阿BEN回應過去與楊丞琳一段情　祝福她身心健康平安

更多

最夯影音

更多

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面