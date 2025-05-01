全台最先！桃捷加開「5:30早班車」直達桃園機場　納常態營運

▲桃捷加開5:30早班車直達桃園機場，納入常態營運。（圖／桃園市政府）

記者許力方／綜合報導

桃園捷運為了服務早班飛機的旅客，自今年春節前加開了「台北車站」直達「桃園機場」的加班車，經試辦3個月獲得好評，市長張善政拍板，決定5月3日起將早班直達加班車成為常態營運班次。

張善政昨（4月30）主持市政會議時表示，桃捷公司自2月3日開始，試辦加開早班直達車，每日清晨5時30分從台北車站發車，直達桃園機場，在近3個月的試營運期間，運量已接近1萬人次。為因應旅客的搭乘需求，市府決定自5月3日起，將該班次納入常態營運，途中停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站。

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桃捷公司表示，為服務搭乘早班飛機旅客，今年1月24日起，增開A1台北車站5時及5時30分直達桃園機場的加班車，並在2月3日起延長試辦3個月，每天5時30分由台北車站發車班次。

根據桃捷統計資料顯示，今年春節及試辦期間，從台北車站搭乘早班車的旅客中，約有85%旅客持電子票證或購買單程票搭乘，顯示該班次多為出國旅客所利用，深受旅客、通勤族好評，在試辦期間即將滿3個月的前夕，便已累計運量達9726人次，5月3日起桃捷率全國捷運同業之先，將5時30早班車納入常態營運。

另外，為兼顧沿線社區清晨安寧，桃捷早班列車行經音量敏感路段，仍維持列車減速通過，並透過「Metro MARS智慧鐵道監控系統」即時掌握狀況，精進降噪措施，展現桃捷公司對精進旅客服務與環境品質的承諾。