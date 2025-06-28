　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

同事製造噪音他超不爽！扯頭髮還戳眼　害視力剩0.2...莽男慘了

▲桃園市楊姓男子去年2月在工廠員工宿舍與同事起衝突，徒手毆打後以手指戳其右眼，導致右眼視力經矯正後僅剩0.2之重傷害。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市楊姓男子去年2月在工廠員工宿舍與同事起衝突，徒手毆打後以手指戳其右眼，導致右眼視力經矯正後僅剩0.2之重傷害。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年2月間在大園區某工廠員工宿舍內，與同事因噪音問題起衝突，楊徒手毆打同事以膝蓋撞胸口、拉扯頭髮還以手指戳其右眼，經同事抱住後才化解，其同事送醫治療後右眼經矯正後僅剩0.2，桃園地檢署偵結依傷害致重傷罪嫌起訴；桃園地院認為傷勢未達重傷害程度，審結依傷害罪處有期徒刑1年10月，還可上訴。

檢警調查，53歲的楊姓男子與王姓男子為同事關係，2人於去年2月12日下午4時30分許，在大園區某工廠員工宿舍內，因噪音干擾問題起爭執，楊男情緒失控徒手毆打王姓同事臉部、拉扯頭髮，還以膝蓋頂撞其胸口，最後還以手指戳中右眼，導致右眼挫傷、顏面、頸部與胸挫傷之傷害，經同事抱住制止後協助王姓同事就醫治療，但仍造成右眼創傷性視神經病變，同年5月經矯正後最佳矯正視力右眼僅剩0.2，仍造成視力永久性受損，已達嚴重減損視能之重傷害程度。

桃檢複訊時，楊男否認涉案，辯稱「沒有動手打告訴人」，當天準備要打時被2名同事抱住等語；檢方根據證人與被害人供詞與被告辯詞相左，檢方不採信被告辯詞，再根據就醫診斷證明，確認右眼因被告傷害行為，導致有創傷性視神經病變，被告對告訴人所為傷害結果，已達嚴重減損視能之重傷害程度，其所為傷害致重傷犯嫌，偵結依刑法之傷害致重傷罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告一度否認犯行，但最終仍坦承犯行，法官根據公訴檢察官意旨認被告行為涉犯傷害致重傷罪嫌，但根據診斷證明及衛福部訂定之基準，告訴人視力尚未達輕度視覺障礙，告訴人之視能雖有相當減損，然未達嚴重減損程度。

法官審酌被告所為造成告訴人受傷，足認情緒及行為管理不佳，違反法律秩序與增長社會暴戾之氣，考量被告犯後坦承，然未與告訴人和解並賠償其損害，審結依傷害罪，判處有期徒刑1年10月，本案還可上訴。

 【更多新聞】

桃園市調處登門查連署引發恐慌！立委質疑查水表　桃檢回應了

桃園大園深夜3車連環撞「中間白車超慘」　肇事男恍神追尾釀2傷

載少女外出遊玩「摩鐵硬上」她驚醒穿衣逃出　畫現場圖控色狼

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 3 8562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本7/5預言倒數　專家示警一地：恐規模9強震「可以開始準備
尹到怡說謝謝　阿家生蠔「老闆回1句」一票喊噁！男網友也搖頭
《魷魚》導演證實：沒有第四季！網抓包bug笑出來：很出戲
挖到3萬年前古墓！30歲女屍「頭顱、牙齒完好」
破盤超低價！900坪土地160萬　套房最低50萬
地震預言「日本團旅大減」　旅客轉向這2國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆翁「開車恍神」自撞分隔島！180度底朝天翻覆　受傷送醫

高雄女監驚傳鬥毆！分享會客菜被嫌　她狂揍舍友：見1次打1次

涉幽露連署遭起訴！國民黨台中市黨部2主管100萬、80萬交保

20歲男偷餅乾被逮！引燃照明彈險燒掉派出所　4警被懲處

窮困男為30萬幫運「4張電腦桌」　下場要關5年2個月

小資女月薪4萬！拿3萬6投資虛幣　警「2個問題」保她辛苦錢

台中男倒路邊「掉出2把槍」家藏15億海洛因磚　還有子彈780發

台南男刀刺彩券女店員！賓果中獎20萬給吃紅　遭冷落吃醋下手

快訊／國3南下中寮隧道10車連環撞！　回堵8km塞爆變停車場

同事製造噪音他超不爽！扯頭髮還戳眼　害視力剩0.2...莽男慘了

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

【分心看戲GG】見國道車禍疑分心看戲　下秒追撞看熱鬧變主角

基隆翁「開車恍神」自撞分隔島！180度底朝天翻覆　受傷送醫

高雄女監驚傳鬥毆！分享會客菜被嫌　她狂揍舍友：見1次打1次

涉幽露連署遭起訴！國民黨台中市黨部2主管100萬、80萬交保

20歲男偷餅乾被逮！引燃照明彈險燒掉派出所　4警被懲處

窮困男為30萬幫運「4張電腦桌」　下場要關5年2個月

小資女月薪4萬！拿3萬6投資虛幣　警「2個問題」保她辛苦錢

台中男倒路邊「掉出2把槍」家藏15億海洛因磚　還有子彈780發

台南男刀刺彩券女店員！賓果中獎20萬給吃紅　遭冷落吃醋下手

快訊／國3南下中寮隧道10車連環撞！　回堵8km塞爆變停車場

同事製造噪音他超不爽！扯頭髮還戳眼　害視力剩0.2...莽男慘了

林岱樺現身全代會　高呼「未來由市民決定」：有責任領導高雄隊

國軍確定再加薪　馬文君憂：大罷免成功會被柯建銘修回來

花蓮亮相福岡觀光推廣會！首場人氣最旺　太魯閣和蘇花詢問度高

世界先進新加坡廠12吋廠進度順利　董座：有機會提前量產

基隆翁「開車恍神」自撞分隔島！180度底朝天翻覆　受傷送醫

坤達 找KID組團慘遭圍剿 阿弟慘摔ENERGY內鬥

轟中國尾隨蕭美琴「藍營沒譴責」　林右昌：不護台的政客就是雜質

世界先進舉行野餐家庭日　董座宣布加發最高3.5萬元辛勤獎金

善心典範！亞德客有美公益再捐花蓮13輛復康巴士　總價2481萬

肌膚粉刺痘痘橫生！3關鍵維持乾淨美肌　飲食、洗面乳都要慎選

【碉堡剋星】轟炸伊朗核設施影片曝光！ 猛鑽地下「炸出煉獄火光」

社會熱門新聞

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海

割頸案二審再開　死者父母稱：他們毫無悔意

高雄連環車禍！　聯結車駕駛傷重不治

加熱菸卡關查緝私菸又怠惰　彭華幹再上街頭

即／國3中寮隧道10車連環撞！回堵8km

男童請病假！導師竟辱「那隻豬怎麼還沒來」

台中妹借10萬「簽約肉償」！還完債慘遭性侵

快訊／地球村美語老闆找黑道打女牙醫　200萬交保離開

羞辱尹到怡遭炎上　闆娘道歉曝原因

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

即／船沒買成開3槍！基隆男遭羈押禁見

高雄單車老翁闖紅燈！路口遭騎士撞飛亡

更多熱門

相關新聞

警喬裝取證遭襲胸　按摩女被判刑2個月

警喬裝取證遭襲胸　按摩女被判刑2個月

養生館員工小鳳（化名）今年5月間招待一名男客進入包廂，隨後伸手愛撫對方胸部「暗示」，沒想到男客竟然是警察，她慌亂之下徒手打了其中1名支援警察的臉部，因而挨告。雖然小鳳矢口否認襲警，但桃園地院法官沒有採信，日前仍依犯妨害公務執行罪，判處她有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

衝突畫面曝！婦衝拿旗竿攻擊罷免志工

衝突畫面曝！婦衝拿旗竿攻擊罷免志工

桃園男趁少女熟睡指侵性侵得逞　法院判刑3年4月

桃園男趁少女熟睡指侵性侵得逞　法院判刑3年4月

台中罷藍委爆衝突！雙方互告

台中罷藍委爆衝突！雙方互告

「車神一哥」遭控侵占選手贊助費　一審無罪

「車神一哥」遭控侵占選手贊助費　一審無罪

關鍵字：

莽男衝突戳眼暴力毆打右眼視力剩0.2桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

日女一口吃麵影片爆紅　破4千萬次瀏覽

劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

YTR儒哥驚喜宣布當爸！　「甜摟女友曬孕肚照」

也被阿家生蠔罵過！　他猜尹到怡應是踩到老闆1雷點

黃子佼「私人空間」低價賠售！　室內激似直播、自殘地

確定不覆議了！　總統今公告軍人加薪調整案明年實施

日本7／5大災難？命理師曝留意這3天

更多

最夯影音

更多

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面