同事製造噪音他超不爽！扯頭髮還戳眼　害視力剩0.2...莽男慘了

▲桃園市楊姓男子去年2月在工廠員工宿舍與同事起衝突，徒手毆打後以手指戳其右眼，導致右眼視力經矯正後僅剩0.2之重傷害。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年2月間在大園區某工廠員工宿舍內，與同事因噪音問題起衝突，楊徒手毆打同事以膝蓋撞胸口、拉扯頭髮還以手指戳其右眼，經同事抱住後才化解，其同事送醫治療後右眼經矯正後僅剩0.2，桃園地檢署偵結依傷害致重傷罪嫌起訴；桃園地院認為傷勢未達重傷害程度，審結依傷害罪處有期徒刑1年10月，還可上訴。

檢警調查，53歲的楊姓男子與王姓男子為同事關係，2人於去年2月12日下午4時30分許，在大園區某工廠員工宿舍內，因噪音干擾問題起爭執，楊男情緒失控徒手毆打王姓同事臉部、拉扯頭髮，還以膝蓋頂撞其胸口，最後還以手指戳中右眼，導致右眼挫傷、顏面、頸部與胸挫傷之傷害，經同事抱住制止後協助王姓同事就醫治療，但仍造成右眼創傷性視神經病變，同年5月經矯正後最佳矯正視力右眼僅剩0.2，仍造成視力永久性受損，已達嚴重減損視能之重傷害程度。

桃檢複訊時，楊男否認涉案，辯稱「沒有動手打告訴人」，當天準備要打時被2名同事抱住等語；檢方根據證人與被害人供詞與被告辯詞相左，檢方不採信被告辯詞，再根據就醫診斷證明，確認右眼因被告傷害行為，導致有創傷性視神經病變，被告對告訴人所為傷害結果，已達嚴重減損視能之重傷害程度，其所為傷害致重傷犯嫌，偵結依刑法之傷害致重傷罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告一度否認犯行，但最終仍坦承犯行，法官根據公訴檢察官意旨認被告行為涉犯傷害致重傷罪嫌，但根據診斷證明及衛福部訂定之基準，告訴人視力尚未達輕度視覺障礙，告訴人之視能雖有相當減損，然未達嚴重減損程度。

法官審酌被告所為造成告訴人受傷，足認情緒及行為管理不佳，違反法律秩序與增長社會暴戾之氣，考量被告犯後坦承，然未與告訴人和解並賠償其損害，審結依傷害罪，判處有期徒刑1年10月，本案還可上訴。