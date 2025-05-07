桃園捷運再傳捷報！綠線延伸中壢361億獲中央拍板定案

▲捷運綠線延伸中壢7.2公里，劉慶豐局長率相關人員步行現勘。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷工局7日表示，「桃園捷運綠線延伸中壢計畫」基本設計成果已正式獲中央審議通過，行政院公共工程委員會同意市府如數核列建造經費，計畫正式進入實質推動階段。市府感謝中央政府的大力支持，並強調將加速工程發包，全力推進中壢、八德地區公共運輸建設。

綠線延伸中壢計畫自八德區捷運綠線G01建德興豐站起，路線向西延伸至臺鐵中壢車站，與機場捷運A23站地下加長月台轉乘，全長約7.2公里，設有1座高架與5座地下等6座車站，總經費361.59億元。

▲綠延中壢361億獲中央定案。（圖／捷工局提供）

市府於113年7月依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」提送基本設計成果，經交通部審查通過後，行政院公共工程委員會於114年1月20日邀集專家學者實地現勘並召開審議會議，市府隨即依據審查意見完成修正報告，並於5月6日正式接獲中央核定通過的通知。

捷運工程局劉慶豐局長表示，G25站將成為未來臺鐵中壢車站、捷運綠線及機場捷運線三鐵共構的核心交通樞紐；G26站緊鄰體育園區，G29站則為市立醫院預定地。整體路線將服務沿線社會住宅、學校、醫療機構及多處聯合開發基地，並與既有機場捷運和捷運綠線無縫連接，形成桃園市內完整的環狀捷運路網，強化桃園、中壢與航空城之間的軌道串聯，有效促進區域社會及經濟發展，桃園已準備好興建第二條自辦捷運。

「桃園捷運綠線延伸中壢」未來將連接桃園機場捷運與桃園捷運綠線兩大捷運主線，形成環狀路網。為爭取計畫早日動工，捷運工程局已預先啟動招標文件研擬作業，積極推進工程招標，並持續整合相關單位意見，確保規劃與施工品質，力求本計畫工程早日開工，全面提升桃園大眾運輸服務能量促進市民生活品質。