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陸校認可名單「10年首減」剔除廣州暨大　教育部：仍有345所可選

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部在大陸大學認可名單中，將廣州暨南大學剔除。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部最新公布大陸大學認可名冊，從155校減少為154校，為10年來首度減少，被剔除為廣州暨南大學。教育部今（28日）表示，大陸暨南大學為統戰部管轄，考量學生學習場域不該有特定政治目的而移除，但學生仍有154所大學及191所高等專科學校可選擇。我國暨南大學則表示，將依教育部規定暫緩交流與交換。

為避免學生遭到統戰，教育部長鄭英耀在2月率先指出，包括華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校，因為中國統戰部直接管轄，基於國家安全及保護我國青少年，禁止我國大學與上述3校交流合作，包含姊妹校，並禁止我國高中職鼓勵學生前往就讀，學歷也不會採認，學校如不配合將扣減獎補助款。教育部之後更宣布，為保護我方核心關鍵技術及科研成果，包括大陸的「國防七子」也同樣是禁止交流。

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教育部在日前公布「大陸地區大學及高等教育機構認可名冊」，從155校減少為154校，是2016年至今首度減少，被剔除為廣州暨南大學，也讓外界好奇教育部後續作為。

教育部表示，從100年起公告上述認可名單，而大陸地區的「985工程」及「211工程」學校，僅是教育部在認可大陸地區大學時參酌。而暨南大學從2019年起改由大陸地區統戰部管轄，考量學生學習場域不應該有特定政治目的，為確保台灣學生在正常的學術環境中學習，所以從認可名冊中移除，但在移除後，認可名冊仍有154所大學及191所高等專科學校，總計仍有345所可選擇。

教育部強調，向來樂見兩岸學校進行健康有序的交流，兩岸交流應循健康有序、對等尊嚴及互惠原則辦理，不應涉有政治目的或政治性內容，避免接受陸方單向的優惠與招待或配合陸方政策及政治宣傳，對陸方主動邀約活動應提高警覺，學校若對活動辦理單位、目的、行程及內容有相關疑義，應函詢大陸委員會或向教育部洽詢釐明及確認後始得辦理。

位於南投的暨南大學，過去曾與廣州暨大、華僑大學確有簽訂交流備忘錄。暨南大學表示，校方完全依循教育部規定，因對岸暨南大學隸屬於統戰部，所以未來的交流，以及學生的交換，將依據教育部規定暫緩。

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