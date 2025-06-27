醫團不滿「醫學生員額擴招」　教育部：未逾1300名管制總量

▲教育部同意清華、中興、中山三校學士後醫學系從公費生改自費一般生，各自有35名員額，清華大學資料照。（圖／清大提供）

記者洪巧藍、許敏溶／台北報導

國內每年培養醫學生人數總量管控為1300名，傳出因為教育部同意清華、中興、中山三校學士後醫學系從公費生改自費一般生，各自有35名員額，讓基層醫師團體不滿，直言逾越原有總量管制原則。衛福部今（27）日重申一貫立場反對打開員額上限，但尊重主管機關教育部權責。教育部則回應，所屬14所學校在115學年度醫學系一般生名額，仍然沒有超過1300名的管制總量。

11大基層醫師團體今日發布聲明，批評教育部未經與各方協商，逕於今年6月同意當初以公費生名額設系之清華、中興、中山等三校之學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23 名調增為35名，實已逾越原有總量管制原則，恐對整體醫療服務體系與醫學教育品質造成重大影響。

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衛福部一貫立場反對打開醫學生員額上限。衛福部醫事司簡技呂念慈今日受訪表示，現行一般自費醫學生名額為1300人，另有公費生、國際學生300人，每年培養約1600名醫學生。

呂念慈表示，每年公費生有160人是來自衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫（第二期）」，清華、中興、中山三校開設學士後醫學系共69名公費生員額則是配合該計畫所設，由於計畫為5年期計劃會於114學年度結束，115學年度起將不再有重點科別公費生員額。

也因此，衛福部2月26日與教育部開會討論時，會議中有提到這三校醫學系要何去何從，校方必須要思考。呂念慈說，若要改收自費生，教育部如果有辦法和其他既有醫學系溝通調整員額，衛福部沒有意見，因為主管機關就是教育部。

呂念慈也提到，後續教育部3月份來函徵詢要自行調整員額，衛福部4月份回覆「尊重」，但現在三校共105名自費生員額不清楚是從何而來。

教育部表示，清大等三校配合衛福部公費計畫申設學士後醫學系，且衛福部同意核予公費生招生名額，但因衛福部公費計畫從114年起不續辦，教育部在今年2至4月多次函詢衛福部後，同意不超過招生名額總量1300名前提下，從115學年度起核配3校學士後醫學系自費生名額。另國防醫學院醫學系招生名額，並非教育部核定。

教育部指出，考量到清華等三校已投入大量教學師資、課程與設備資源，且學生尚在就學中，加上生源非一般高中生，而是具學士學位的學生，不影響既有其他大學醫學系招生，為維護學生受教權益及資源運用，教育部與衛福部有共識且未逾總名額前提下，核給上述3所大學學士後醫學系自費生名額各35名，但教育部所屬14所學校在115學年度醫學系一般生名額，仍然沒有超過1300名的管制總量。