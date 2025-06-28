醫學生員額上限爭議　邱泰源強調「堅守1300名額」將與教育部溝通

▲衛福部長邱泰源出席台大130週年研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內每年培養醫學生人數總量管控為1300名，但因為教育部今年6月核定清華、中興、中山等3校學士後醫學系從公費生轉一般生，且招生名額合計增至105名，引發醫界不滿，直言逾越原有總量管制原則。衛福部長邱泰源今（28）日強調，長久以來立場就是「堅守醫學生1300名額上限」，將會再與教育部了解、溝通。

11大基層醫師團體昨日發表聲明批評，教育部未經與各方協商，逕於今年6月同意當初以公費生名額設系之清華、中興、中山等3校之學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23名調增為35名，實已逾越原有總量管制原則，恐對整體醫療服務體系與醫學教育品質造成重大影響。

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邱泰源今日出席台大醫院130周年院慶「緩和醫療病房30周年研討會」，會前受訪被問及醫學生員額問題，他強調，醫學生名額牽涉到醫療教育與健康照護品質的維繫，醫界一直以來都相當重視，衛福部多年來也用心研議，「以衛福部的立場，我們過去長久以來就是堅守1300的名額，到現在也沒有變。」

教育部昨日回應，即便給3校名額，仍沒有超過1300名的管制總量。不過，衛福部醫事司仍質疑3校105名額是從何而來？邱泰源強調，會繼續和教育部溝通了解。

基層醫師憂心，擴增員額恐重蹈南韓醫師罷工覆轍。台灣醫務管理學會理事長洪子仁也表示，醫師人力問題關鍵在於「分布不均」，非總量不足，若貿然擴充醫學生總量將衝擊醫學教育品質與訓練資源，且健保總額制度無法無限容納醫師人數成長壓力。

洪子仁強調，南韓於2024年推動大幅擴增醫學院招生名額，結果引發全國性住院醫師罷工潮，僅18%回任工作，反映出總量擴增並未改變冷門專科無人投入、偏鄉無人願駐的困境。「此一殷鑑，值得我國深思。」他說，醫師職涯選擇受限於制度誘因與工作環境，若未從健保制度改革、醫師待遇、職涯支持與區域資源再分配著手，僅憑增加人數，實難根本改善人力配置問題。

邱泰源受訪也提到，台灣醫療人力沒有患寡，是患不均，衛福部會把現有與未來培育的醫事人力合理分配，並以人民需求、國家發展為目標，也會持續和醫界協調，讓這件事情有圓滿的處理。

而邱泰源自身擔任醫師公會全聯會理事長多年，他認為台灣醫師的醫療教育訓練都是秉持以人民健康為優先，也努力在跟政府配合改善整個執業的環境，台灣醫師和韓國不一樣，但政府也有責任改善所有醫事人員執業環境。