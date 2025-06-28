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醫學生員額爭議　教育部喊「外界搞混」：招生總量未變

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部重申，醫學系招生總量未變。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部核定清華等3校學士後醫學系從公費生轉一般生，遭醫界批評逾越總量管制原則。教育部今（28日）重申，上述3校核配105個名額，納入總量計算，教育部核配醫學系招生名額始終嚴守1300人的招生總量，外界將國防醫學院或境外醫學生人數混為一談，實屬錯誤理解，因國防醫學院招生名額並不納入招生總量。

11大基層醫師團體昨日發表聲明，批評教育部未經與各方協商，在今年6月同意當初以公費生名額設系的清華、中興、中山等3校之學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23名調增為35名，逾越原有1300名的總量管制原則，甚至總量達到1600名，恐對整體醫療服務體系與醫學教育品質造成重大影響。

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此問題也引發衛福部與教育部的隔空交火。衛福部長邱泰源今天上午受訪時強調，長久以來立場均為「堅守醫學生1300名額上限」，將會再與教育部了解、溝通。

對此，教育部稍早回應，清大等3校配合衛福部公費計畫申設學士後醫學系，且衛福部同意核予公費生招生名額，但因衛福部公費計畫從114年起不續辦，教育部在今年2至4月多次函詢衛福部後，同意不超過招生名額總量1300名前提下，從115學年度起核配3校學士後醫學系自費生名額各35名（原為各23名公費生），合計105名，並納入1300名總量內計算。

教育部強調，核配醫學系招生名額始終嚴守1300人總量，並未另闢，也未突破總量管制，「外界若將國防醫學院或境外醫學生人數混為一談，實屬錯誤理解，因為國防醫學院是根據軍事教育條例設立，有其軍事教育與國防政策的考量及任務，其招生名額一向都不是教育部核定，也不納入教育部招生總量範圍。」

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