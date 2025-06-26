暨大號召壯世代參加「第三人生大學試辦計畫」　55歲以上優先錄取

▲ 錄取「第三人生大學」後即是暨大正式學生，享有正式學籍，領有暨大學生證，也適用學生保險、就學貸款、學生票優惠等。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為鼓勵「壯世代」學習與開創不同人生，國立暨南國際大學配合教育部自114學年度起開辦「第三人生大學」，將有中文、觀光休閒與餐旅管理學系各1班及護理學系2班；暨大表示，只要30歲以上、具高中職以上或同等學力皆可報名，免筆試、採書面審查，55歲以上優先錄取，今年9月開學就能成為大學新鮮人。

暨大25日首度於埔里鎮公所3樓大禮堂舉辦招生說明會，吸引逾百位鄉親參與，現場即有民眾報名；暨大教務長楊振昇表示，暨大向教育部申請4個班均獲通過，包括中文系（身心舒緩與人文創意學分學程）、觀餐系（樂齡觀光休閒與餐旅學分學程）、護理系（健康與營養管理學分學程、高齡照護學分學程），涵蓋「全人健康、生涯轉型、社會連結、高齡照護」四大主軸，對壯年朋友們都非常適合與實用，也讓曾經因家庭、經濟等因素無法繼續升學者，在人生第三階段也能一圓讀大學的夢想。

▲暨大教務長楊振昇說明「第三人生大學」將有中文系、觀餐系、護理系計4個班。

鎮長廖志城表示，2019年起與暨大攜手合作推動17案地方創生計畫，涵蓋社福、產業、旅遊與人才培育，並共同設置南投縣首座中區戶外探索教育中心，成為埔里教育與休閒融合的象徵；鎮公所未來也會全力促成「第三人生大學計畫」，整合教育與在地資源，並協調提供里或社區的場域，讓鄉親能就近上課、方便學習。

暨大招生組指出，「第三人生大學」是首創學位導向的熟齡學制，修習年限為10年，學員修畢大學規定的學分，即可申請大學學位，每班錄取20人，7月10日至8月8日受理報名、繳費、繳交書面審查資料，訂9月8日開學；學員經錄取後就是正式學生，享有正式學籍，領有暨大學生證，也適用學生保險、就學貸款、學生票優惠等，修完12至18學分後，即可獲教育部頒發的學分學程證書，爾後可繼續與在校生修習其他課程、達成可畢業的規定學分後，由學校頒發學士學位證書，更多招生資訊可洽招生組，電話：049‑2918305。

▲▼暨大於埔里鎮公所舉辦「第三人生大學」首場招生說明會，吸引許多民眾到場了解，有民眾表達高度興趣，進行諮詢及填寫報名表。