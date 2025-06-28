日本1週狂震近500次！菲律賓也遇強震　再掀「7/5大災難」預言潮

▲鹿兒島外海的吐噶喇列島近海成為震央熱區。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

日本近期地震頻繁，僅一週內累計就出現近500起大小地震，其中鹿兒島外海的吐噶喇列島近海成為震央熱區，截至27日晚間10時又觀測到14起地震，累積次數來到494次；同日稍早，菲律賓南部外海也發生規模6.1強震，讓「7月5日災難」預言再度引發關注。

綜合外媒報導，吐噶喇列島近海從21日開始進入地震群發期，十島村的惡石島、小寶島與寶島多次出現震度1至3的搖晃。根據福岡管區氣象台資料，該地區過去也曾出現類似情況，例如2021年12月308起、2023年9月346起、2024年6月則有16起。

地質專家指出，這類震群可能呈現「先頻繁→減少→出現較大規模→逐漸平息」的典型模式。熊本大學副教授橫瀨久芳分析，吐噶喇列島位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界處，板塊擠壓導致地殼變形是引發地震的主因。

橫瀨強調，目前觀測到的地震多為規模6以內，尚不致引發大災難，「這樣的地震群就像安全閥門，持續釋放能量，有助於避免更大災害。」

然而就在日本南部地震持續之際，菲律賓南部西納卯省（Davao Occidental）外海約70公里處於28日上午也發生規模6.1的深層地震，震源深達101公里。

PANOORIN: Mga empleyado ng isang BPO company sa Davao City, lumabas muna ng gusali matapos maramdaman sa lungsod ang magnitude 6.1 na lindol na tumama sa Sarangani Island, Sarangani, Davao Occidental. | via Jhessa Torrefranca, Super Radyo Davao/GMA Integrated News



????: Hannah Eco… pic.twitter.com/njmricbufK — GMA Integrated News (@gmanews) June 28, 2025

雖然沒有引發海嘯或重大災情，但當地民眾回報震感明顯，辦公室桌椅、電腦劇烈搖晃數秒，進一步引發對「區域地震鏈效應」的疑慮。

連日地震讓日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》再度引發話題。他在書中預言，2025年7月5日凌晨4時18分左右，南海海槽將爆發災難級大地震，甚至導致海床隆起，形成新大陸，把台灣、菲律賓與香港「連在一起」。

雖然該預言未獲得科學證實，但受影響的台灣旅行社表示，已有多個赴日團體取消或延期行程。

橫瀨對於網路熱議的「吐噶喇法則」則明確否定，認為該地震群與日本其他地區發生的大地震無直接關聯，「地震規模和能量等級都不同，無法構成影響。」