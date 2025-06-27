釜山海域5度捕到「罕見深海魚」　韓地質專家回應了

日 사흘간 '295회' 흔들렸다…"7월 대지진, 현실되나" 공포



'전설의 심해어'로 불리는 돗돔이란 물고기가 부산에서 3번이상 잡힘



심해어라 거의 안잡히는 어종인데 최근 갑자기 부쩍 많이 잡히고 있음



최근 SNS에 급속도로 퍼지고 있는 7월 난카이 일본대지진 설이 급격히 설득력을 얻고있음ㄷㄷ https://t.co/QxZU5rgTff pic.twitter.com/jzCGKMmYBx — Wardyy (@ydraw9) June 24, 2025

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日在韓國釜山海域接連捕獲罕見深海魚「多氏堅鱗鱸（돗돔）」，引發網路熱議。部分聲音將此現象與《我所看見的未來》中7月5日的「日本南海地震預測」進行連結，懷疑可能是大地震的前兆。對此，專家已出面澄清，強調此說法缺乏科學依據。

針對這一罕見事件，釜山近海於6月23日捕獲了一條長達1.7公尺的多氏堅鱗鱸，成為今年第5次在該海域發現此魚種。多氏堅鱗鱸因其稀有性而被釣魚愛好者稱為「一生難得一見的深海魚」，此次連續出現更顯得異常。

隨著消息傳開，有人將多氏堅鱗鱸的出現與日本鹿兒島縣附近的吐噶喇列島海域近期頻繁的地震活動聯繫起來。根據報導，該地區在短時間內發生了約300次地震，部分網友猜測深海魚的異動可能與地震預兆有關。

然而，地震與深海魚行為的關聯僅屬於民間流傳的說法，並未獲得科學證實。地質學專家指出，目前並無足夠證據支持這類推測，呼籲民眾理性看待。

此外，日本漫畫家竜樹諒曾透過作品預言，今年7月可能發生重大災害。她近期也接受媒體訪問澄清，表示並非在暗示特定事件的發生，而是希望提醒民眾加強防災意識與準備。