醫師國考「這考題」超刺激！名醫讚很頂：遇過類似鬼故事

▲蘇怡寧分享今年醫師2階國考考題，直言這題出得很好。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

婦產科醫師蘇怡寧近日分享今年醫師2階國考的其中一道考題，一名男子與前妻育有1子，結紮後想要再婚，卻被醫師發現他睪丸微縮，檢查出染色體為46,XX，因此無法生育，生不出小孩，提問醫師應該怎麼處理。對此，蘇怡寧直言，這題出得很好，因為他10年前也遇過類似的「鬼故事」。

蘇怡寧日前在臉書分享今年的醫師2階國考考題，指出這題的疾病聚焦在男性的染色體是46,XX，是一個女性的染色體組成，主要是考遇到「性分化發育異常」（disorders of sex development, DSD）的狀況，該如何處理最恰當，選項有「A.手術照做，行禮如儀，以免節外生枝；B.如實以告，並且解釋無法幫他手術的原委；C.找理由不幫他動手術，建議請其他醫師處理；D.請其未婚夫妻前來，一起解釋」。

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蘇怡寧表示「題目很頂，讓這些未來的準年輕醫師們先來個下馬威，感受一下我們這行的江湖路風險惡」，並分享他的一段真實經歷，10幾年前，一對夫妻來他門診，表示5年前他們生過第1胎，最近2年想生2胎卻一直沒有消息，所以想來聽聽他的意見。蘇怡寧透露，基於多疑的個性，他請夫妻雙方都做完基本的檢查，結果發現先生的精液中竟然沒有精子，過幾個星期再做一次還是一樣。

於是蘇怡寧請先生去泌尿科檢查，並安排染色體檢查，結果顯示47,XXY，克林菲爾特症候群（Klinefelter syndrome），指男性染色體多了一條X染色體，外觀是男生，但通常因為沒有精子所以會不孕。

蘇怡寧說，他回門診向夫妻說明報告後，「那應該是我看門診這麼多年，體感溫度最低的20分鐘吧」，他忍不住苦笑「人生常常就還是必須直球對決的，是吧」。

貼文一出引起熱議，許多人紛紛留言表示「那大寶，我似乎看懂了什麼，綠色的世界對眼睛很好」、「好想知道大寶怎麼來的喔」、「診間裡的那20分鐘，夫妻倆應該是全身從裡到外，都冷透了的那種」、「好多好刺激的小故事」。

不過，也有網友討論該選什麼答案，「選D，我等的就是大場面」、「B跟C好難選喔」、「正確答案是選B嗎？現實選C」、「C啊！老話說的俗！死道友不死貧道」、「這哪有標準答案，國考考這個太毒了」。事實上，根據醫師倫理與誠實告知原則，醫師需誠實告知病人病情，包含手術無效的原因，因此這題正確答案是「B如實已告，並且解釋無法幫他手術的原委」。

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