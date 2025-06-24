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只是區域小醫院！Cheap看病有感「台灣醫療在崩潰」：真沒人了

▲▼ 急診室，醫院，護士 。（圖／記者徐文彬攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

疫情過後，國內血汗醫療情況不斷惡化。百萬網紅Cheap近日分享到區域小醫院就診，原以為上午診11:30休診、11點抵達應可看診，沒想到到場時才叫到30號，「我掛60號，最後12:40才看到我，領完藥已經1點多了，等於醫護被迫加班。」現場醫護顯得疲憊、氣氛火爆，讓他忍不住直呼「台灣醫療真的在崩潰。」

「台灣醫療正在崩潰。」Cheap在粉專表示，自己感冒一個月，小診所都看不好，所以他就跑到區域小醫院，結果發現整個醫院明顯人力不足，現場鬧哄哄，火氣也很重，醫生、護理師對病人講話大聲，病人也因等候太久，對藥師發火，「等號排到50幾號，現場竟然只有一位藥師在核藥。」

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他指出，看新聞說台灣醫療正在崩潰，醫護人員出走、加護病房排不到人，「走一趟現場，就會知道不是誇張，是事實」，而且自己還只是去區域小醫院，「如果連這裡都撐成這樣，大醫院會是什麼景象？」不是醫師沒耐心、護理師態度差，是真的沒人了，「整個系統瀕臨崩潰，人力根本撐不起這種就診量。」

因此，Cheap對於有人說「台灣看醫生很便宜，很幸福」的說法，他心裡會感到毛毛的，「實際上這種幸福，是靠醫護燃燒生命撐出來的。」他更批評把這種話印在護照上的想法，「你以為是永康街賣小籠包、珍珠奶茶？那是賣醫護的命好嗎？」

他進一步指出，台灣社會過度美化醫療便利性，卻忽略支撐系統的人力已經瀕臨崩潰，認為台灣的幸福感，不該是建立在他人的崩潰上，「我們一直說醫護是英雄，但真正的尊重，不是掌聲，應該是制度上的支持，與合理的報酬～對吧？」

貼文引發共鳴，留言區也有不少醫護或家屬分享現況，「老婆是護理師，我都覺得薪水真的可憐，責任還一堆」、「預約住院卻5天都沒病房」、「掛上午診看到下午，藥師一人應付爆量病人」、「護理師要照顧十幾床，還要手打報告，系統搞死人。」

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