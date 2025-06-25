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控老師性騷成立！女醫嬌喊「不能天天做啦」露餡　判賠師母30萬

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄一名女醫申訴遭黃姓男醫性騷擾成立，電子郵件卻曝光兩人戀情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名女子小珊(化名)控訴遭黃姓男醫師性騷擾，而黃男也是她當住院醫師和研究生時的指導老師，兩人有上下權勢關係，後性騷擾判定成立。不過黃姓醫師的妻子也對小珊提告，並拿出小珊和黃男的電子郵件為證，內容包含小珊說「我們在熱戀」、「在玻璃前做愛」、「我們不能一直做到（壞掉...）」等語，法官判定小珊和黃男發生性關係長達兩年，已侵害配偶權，判女醫賠30萬元。可上訴。

黃姓醫師的妻子主張，她和黃結婚近30年，小珊明知黃男有家室，仍長期和他交往並發生性行為，侵害她配偶權，求償2百萬。

庭審時，小珊辯稱，正宮截取她和黃男的電子郵件片段文字，先侵害她的隱私權。且黃男不僅是她擔任住院醫師時期的指指導老師，也是她研究所論文的指導老師，兩人有上下權勢關係，她在職期間長期努力成就黃男的醫療成就與學術地位，直到她在2024年離職為止。而她和黃男的關係經職場及學校進行性平調查，成立黃男職場騷擾及違反校園專業倫理，她還因此罹患慢性創傷後壓力症，是受害人而非加害人。

不過法官檢視小珊和黃男的電子郵件往來，發現小珊在信上親暱稱呼黃男「親愛的」，並說「他（小珊配偶）已經有要我自己小心 小心對方（黃男）已婚我會被告」、「每次你抱著我，親我，每次我想到你」、「我不會遇到此生最美的洋裝（穿一次也沒關係），也不會在玻璃前做愛，可能也不會在地鐵入口前親吻」、「我們...正在談戀愛」、「Hi，不可以天天做愛啦。我們還有很多事情要忙，留在裡面不會不舒服」。

黃男也回覆「我們沒有天天做愛喔，我喜歡看妳的影片，做愛是健康的喔。性生活反應身體健康！醫師：既是運動又促進幸福感」，小珊又回「...我們不能一直做到（壞掉...）哈哈...，太太每天都傳甜蜜訊息，你們感情不差呀，就好好經營吧，我們...就當婚外戀」、「Dear,婚外情，真的開始上床其實就這麼兩年...」、「我們的關係，其實很大一部分是建立在性的滿足，這可能是因為我們在熱戀」等語。

法官認為，小珊申訴性騷擾事件雖成立，但審議結果認定的理由，只憑小珊和證人陳述，並未審酌小珊和黃男的電子郵件對話，難認審議結果有客觀性，且郵件為小珊對黃男抒發情感所寫，內容顯示小珊和黃男發生性行為長達2年，已侵害配偶權，審酌正宮為兼任教師，小珊博士畢業，2023年間所得約300餘萬元，判小珊要賠30萬元。

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