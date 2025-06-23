「醫師娘還香？」一票搖頭了　點名2職業嘆：隨便都屌打

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）



記者鄺郁庭／綜合報導

過去「嫁給醫生」常被視為女性的夢幻目標，不少妹子會想成為「醫生娘」。有網友在PTT發文，好奇在2025年的現在，醫師這個職業對女生還有那麼大的吸引力嗎？他查了一下Google「醫生娘」關鍵字，發現不少漂亮女生都還在這個族群裡，「表示正妹都還算吃這套嗎？」引起熱議。

該名網友在PTT發起討論，「現在女生還會把當醫生娘豪門媳婦當夢想嗎？」他在文中表示，過去醫師、政商界、高階公務員都相當吃香，特別是醫生「廣義上的生活無慮」，很多女生不在意外表與個性，只求嫁進去就好。

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接著，原PO好奇問道，「不知道2025了，醫生一出來，大多數女生會貼上去嗎？」並說他Google搜尋「醫師娘」，發現有不少漂亮女生，好奇是不是正妹都還算吃這套？

貼文一出，留言區立刻熱絡起來，「正妹這麼多，高富帥資產階級排一排，總會輪到醫師」、「現在女生比較想自己當醫生律師會計師，當老闆賺錢。要嫁醫師最快就是自己當醫師，可以挑到最優秀又高帥的」、「資訊發達，女生會看科別和地點，關係到收入與生活品質。」

也有網友直言，「醫生陪伴時間太少」、「現在比醫生收入高的職業或工作太多了，醫生除非外科或者自己執業的，不然年收連300都沒有，隨便都屌打。光一堆臉書直播帶貨的就贏了，更別說竹科賣肝的」、「女醫生正的也不少，現在醫學系男女比是6:4」、「當然是自己當醫師，還比較能選擇。」