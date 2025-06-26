森林王子降臨雲林文昌國小！張泰山分享圓夢祕訣　小球迷嗨翻

▲在中華民國張泰山運動人文教育協會的穿針引線下，結合雲林星創扶輪社的愛心，張泰山「經驗傳承暨贈送棒球活動」熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「哇！是張泰山！」今（26）日上午雲林西螺文昌國小一陣騷動，師生熱情沸騰，因為傳奇棒球巨星、「森林王子」張泰山親自現身校園，這場由中華民國張泰山運動人文教育協會主辦、雲林星創扶輪社熱情響應的「經驗傳承暨贈送棒球活動」，不僅點燃孩子心中對棒球的熱情，更種下堅持夢想的種子。

張泰山教練在活動中娓娓道來從鄉下小孩到職棒球星的歷程，談到「只要不放棄，就沒有達不到的目標」，現場響起一陣又一陣掌聲，許多孩子眼中閃著崇拜光芒，躍躍欲試想成為下一位揮棒英雄。除了分享勵志故事，張泰山也親手贈出多顆簽名球，並與小球員擊掌互動，氣氛超級熱血。他笑說，小時候我也沒什麼資源，但有夢就有力量！一句話激起全場共鳴。

文昌國小校長廖妙英感動表示，這不是一場單純的分享會，而是一堂最真實、最感動的生命教育課。」她強調，文昌棒球隊多年來在歷任校長、教練、家長與地方社群努力下，已成為雲林縣棒球重鎮之一。

目前球隊由張裕耀教練領軍，搭配劉居璋、張耿豪、胡英智、林嘉玟等教練團，積極訓練，假日與寒暑假期間更安排移地集訓、比賽、營隊等，學生也不負眾望，在2024年花蓮台彩威力盃少棒賽勇奪全國第五、TOTO盃奪下全國第六。更驕傲的是，選手廖臣蔚成功入選2025年WBF世界少棒賽中華台北代表隊，而校友鍾亦恩更早在2019年勇奪IBA世界冠軍，如今晉升為U18青棒國手，持續為國爭光！

中華民國張泰山運動人文教育協會表示，未來將持續結合企業、學校與地方力量，深入全台各地校園推廣棒球教育與運動精神，不僅要讓更多孩子認識棒球、接觸棒球，更要培養「品格與態度兼備」的新世代球員。

協會執行團隊強調，張泰山教練始終堅信：「一顆棒球能翻轉一個孩子的命運。」未來除持續舉辦偏鄉巡迴交流、設備捐贈、專業講座外，透過長期陪伴，打造從小學到國中的銜接體系，讓夢想不再只是遙不可及的奢望，而是一步一步可以達成的目標。

▲在中華民國張泰山運動人文教育協會的穿針引線下，結合雲林星創扶輪社的愛心，張泰山「經驗傳承暨贈送棒球活動」熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）