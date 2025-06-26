從夜不成眠到笑迎客人　虎尾就業中心助她人生「重開機」

▲「我相信，我還能有用。」唐靜均在雞蛋糕香氣中，她找回自己。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「人生路上跌倒不可怕，願意重新出發，就能再找回溫度。」46歲的唐靜均曾經擔任百貨專櫃人員，原有穩定的工作與生活，卻因婚變與長期失業陷入低潮。在虎尾就業中心的協助下重拾信心，成功轉換跑道，於「多元就業開發方案」中找到人生的新方向，透過參與社區服務重新站穩腳步。

唐靜均表示，早年未繼續升學，18歲便投入職場，一路走來勤奮努力。婚後卻因家庭暴力而黯然結束婚姻，身心俱疲地回到雲林老家照顧年邁母親。母親離世後，孤單與焦慮情緒如潮水般襲來，讓她幾度陷入憂鬱。「那時候最大的夢想，是能好好睡一覺。」她說，彷彿整個人困在沒有出口的黑暗房間。

抱持一線希望，她踏入虎尾就業中心口湖就業服務台，展開求職之路。她坦言，因多年脫離職場，對自己毫無信心，但意外的是，中心服務人員熱情接待、不吝鼓勵，甚至細心發掘她潛藏的能力與特質，讓她重拾久違的自我價值感。

在就業中心的媒合下，唐靜均自今年2月起，加入「雲林縣口湖鄉梧北社區發展協會」，成為多元就業開發方案的一員。她的日常從打掃社區門面開始，中午於社區攤位烘烤雞蛋糕，下午則搖身一變成為社區導覽人員，為遊客細說老窗花巷弄的歷史故事。「每天雖然忙碌，但心裡很踏實。大家的鼓勵讓我重新相信自己。」她分享，社區的長輩們不僅常來探班，還主動幫忙推銷她的雞蛋糕，讓她感受到溫暖的支持。

虎尾就業中心主任廖家偉指出，透過勞動部推動的「多元就業開發方案」，不僅創造在地就業機會，更協助民眾累積新技能、拓展社會連結。廖主任強調，唐靜均的案例展現了逆境翻轉的可能性，「人生不怕跌倒，只怕不肯再站起來。就業中心會是你重新出發的後盾。」勞動力發展署呼籲，若民眾正處於職涯轉折或低潮期，歡迎就近至各地就業中心尋求諮詢與協助，找回自我、開啟下一段人生旅程。

▲唐靜均站在熟悉的社區轉角，眼神堅定，像人生也重新找到方向。（圖／記者游瓊華翻攝）