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漁業署力挺在地　雲林口湖漁產祭6/29創意海鮮免費吃

▲雲林縣養殖漁業發展協會將於6月29日舉辦漁產行銷活動，今日召開活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣養殖漁業發展協會將於6月29日舉辦漁產行銷活動，今日召開活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

這個週末，衝口湖就對了！雲林縣養殖漁業發展協會為推廣口湖鄉在地優質漁產，將於6月29日在金湖龍台宮廣場舉辦熱鬧滾滾的漁產行銷活動，不只集結20家在地業者，每一攤都準備近百份創意海味料理免費試吃，現場還有拼圖挑戰、有獎活動，吃海產還能拿紀念品，根本「食」在太好玩。

活動宣傳記者會今（26）日率先在口湖遊客中心登場，由漁業署副署長林頂榮、雲林縣議員蔡孟真、蔡永富、協會總幹事蔡春常與多位在地漁產業者共襄盛舉，現場熱騰騰手作烏魚子、鰻魚飯糰香氣逼人，炒熱現場氣氛，也展現出「從產地到餐桌」的豐富吃法。

▲雲林縣養殖漁業發展協會將於6月29日舉辦漁產行銷活動，今日召開活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣議員蔡孟真化身主廚，示範多道創意料理充分展現在地食材的多元應用，讓喜愛海味的民眾也能輕鬆上桌烹調。（圖／記者游瓊華翻攝）

協會總幹事蔡春常指出，口湖擁有全台指標性的九大養殖區之一，規模高達2605公頃，盛產文蛤、白蝦、虱目魚等人氣海味，年產值近20億元，可說是全台餐桌的海味供應重鎮。但這幾年極端氣候頻傳，漁民育成率大受影響，因此協會特別舉辦這場大型推廣活動，希望讓更多人認識並支持在地好漁產。

▲雲林縣養殖漁業發展協會將於6月29日舉辦漁產行銷活動，今日召開活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣議員蔡孟真也補充，此次活動恰逢國家級民俗大事《萬善爺牽水狀文化季》，預計返鄉與觀光人潮將湧入口湖，因此祭出「吃好料＋玩好玩」的雙重魅力。除了20家攤位供應豐盛料理，還設有食魚教育導覽，讓大小朋友學習食材知識、了解海洋文化。完成現場拼圖遊戲任務者，還有機會帶走限量版「口湖海味鑰匙圈」。

副署長林頂榮表示，漁業署將持續支持地方推廣，協助打開更多國產漁產品的曝光與銷售通路，「台灣養殖漁產絕對不輸進口貨，新鮮、安全又美味，值得全民用嘴巴力挺！」活動時間為6月29日（星期日）上午10點至下午3點，地點就在金湖龍台宮廣場（口湖休息站旁），現場不只吃爽爽，還能玩翻天，是暑假開跑前最有「海味」的親子行程。

▲雲林縣養殖漁業發展協會將於6月29日舉辦漁產行銷活動，今日召開活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲漁業署將持續支持地方推廣，協助打開更多國產漁產品的曝光與銷售通路。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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