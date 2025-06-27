嘉義市中油幼兒園期中成果展　懷舊童玩與柑仔店開幕做公益

▲▼ 嘉義中油非營利幼兒園孩童布袋戲開演 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中油非營利幼兒於6月27日舉辦期中成果展，讓孩子們透過懷舊童玩與柑仔店主題認識古早味文化，過程藉由表演、銷售等實作，讓孩子們學習表達與數字計算，更將收入全數捐給嘉義市修緣育幼院，展現愛心與社會責任，不少家長攜伴前往，讚美這是一場充滿意義的活動！

▲孩子們扮演小老闆現場叫賣。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市中油非營利幼兒園27日期中成果展，以懷舊元素的童玩及柑仔店新開幕為主題，也透過表演、銷售讓孩子學會表達，數字計算，更讓孩童對於古早味更有認知，最終收入全額捐助嘉義市修緣育幼院。

▲陸續介紹布袋戲操偶手。（圖／記者翁伊森攝）

活動由團體舞、起馬鼓展開序曲，壓軸的太陽布袋戲劇團上演「西遊記」，由孩子們擔任舞者，更親自擔任布袋戲操偶手、戲曲樂師，只見孩子不僅唱唱跳跳，更精準地說出台詞，唱出歌詞，更擺弄自己一針一線縫製的劇中玩偶，讓西遊記重新燃起父母族群小時候印象，更讓親子間因為這個故事有了更深一層的連結。

最後開唱西遊記戲曲「白龍馬」迎接柑仔店的新開幕，家長孩子們透過玩偶捏塑、打彈珠台，麥芽糖製作，以及販賣懷舊童玩等賺取收入還可以做公益，整個過程讓不少家長直說很有意義。

▲ 嘉義中油非營利幼兒園園長郭怡琳感謝園區老師們率領孩子們認真準備 ，並準備剪綵開幕迎接柑仔店新開幕。（圖／記者翁伊森攝）

園長郭怡琳表示，透過這次老師們對表演的事先準備，去發現孩子的很喜歡布袋戲，也將練習的過程帶回家跟家人分享，讓家人知道孩子在學校學了什麼，尤其感謝老師的率領，也肯定幼教師們對人生的價值肯定。活動最終將全場收入都捐助照顧失依兒的修緣育幼院。

▲懷舊元素柑仔店新開幕。（圖／記者翁伊森攝）

配合行政院「政府機關(構)加速推動公共化教保及托育服務政策」及落實員工福利，台灣中油職工福利委員會112年初在嘉義市人力資源處訓練所園區開辦「中油員工子女非營利幼兒園」，提供適合2至6歲學齡前幼兒身心發展特質的學習環境、活動空間與遊玩體驗。

▲▼活動中斷的懷竟童玩市集，孩子們開心叫賣 。（圖／記者翁伊森攝）

台灣中油幼兒園聘請擁有豐富經驗的專業教保服務人員，並依政府規定，每名幼兒每月收費最高僅新臺幣2,000元，第二胎1,000元，第三胎免費，不僅提供優質的教學品質，亦可減輕家長育兒的經濟負擔。目前開放報名中，歡迎民眾把握機會踴躍報名。