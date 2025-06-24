日本奶奶罹腦癌！為看台灣火舞團「努力復健活下去」全場哭爆

▲知道火舞團會到日本後，奶奶開始復健。（圖／即將成真火舞團 授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

國家級表演團隊「Coming True即將成真火舞團」已成立超過10年，他們的表演成了一位日本老奶奶活下去的動力。團隊22日在粉專分享，一位曾三度來看演出的奶奶，今年拄著拐杖現身。原來對方因腦癌一度命危，但在住院期間聽到火舞團即將赴日演出，為了再次看表演，努力接受復健，「她說，我們的表演是她活下去的動力」，惹哭全場。

「日本老奶奶說他為了看我們，堅持的活了下來。」火舞團在粉絲團貼出影片，提到這位奶奶去年就已是他們的超級粉絲，「去年來看過我們三次表演的奶奶，又給我們食物、又塞錢給我們，天天都拍照、每次都笑的好開心，真的好像我們阿嬤。」而今年再次相見，奶奶卻是拄著拐杖、推著輔具前來，團員們見狀都非常驚訝。

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在奶奶的女兒轉述下，團員才得知，因為腦癌、奶奶差一點就去世了，「住院了好久的時間，知道我們會來日本後，為了看我們特地開始復健。」對奶奶來說，他們的表演是她活下去的動力。

這句話讓火舞團全體動容，「沒想到我們的表演，有一天居然能讓阿嬤有活下去的動力。」他們突然間覺得，熬夜好幾個晚上的日文練習、排練、溝通都有了意義。最後，他們也在貼文寫下對奶奶的祝福，「我們相約明年還要再來看表演，奶奶，加油喔！」

貼文一出，吸引超過1.9萬人按讚，影片看哭許多網友，「太感人了，你們不只是一般的演出團體，你們演的是生命的感動」、「天啊！我光這樣看就哭了」、「別的不說，你們的表演真的有讓人很感動的魔力」、「好感人，我也流淚了！你們的表演真的很讓人感動！」「這真的是最大的肯定！」

※本文獲 Coming True Fire Group 即將成真火舞團 授權引用

