LIVE／賴清德「團結國家十講」　首場演說看這裡

記者陶本和／台北報導



總統府日前宣布，總統賴清德將正式展開「團結國家十講」的系列活動，十場主題包含：國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。至於第一講的時間就在今天（22）晚上六點，賴清德受邀出席國際扶輪社3490地區第九分區七社聯合例會活動，以國家為主軸發表演說，希望讓團結成為國家最堅實防線。對此，《ETtoday新聞雲》則安排全程直播。

總統府發言人郭雅慧日前表示，賴清德展開團結國家十講的活動，從520執政以來，對外持續跟國際友盟站在一起，作為國際上負責任一員，能持續表達台灣有能力跟意願做的更多；對內，總統也一直希望有具體行動，能團結國人、朝野、國家，以此概念，明天開始即將受邀到民間社團進行團結國家十講。

郭雅慧指出，透過這樣的規劃說明政府立場、促進社會對話，總統很多場合都有提到，台灣現今面臨國際情勢和地緣政治變化有很多挑戰、也面臨威權的威脅，賴總統希望直接面對社會、說明政府立場及要推動的各項政策，讓國人了解到，台灣目前面臨的挑戰。

郭雅慧強調，未來十場演講會面對不同的主題，以團結國家十講作為主軸深入闡述，十場主題包含：國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣，總統會以民主憲政體制出發，講到外交、國防、兩岸議題，最後會收攏在經濟發展、產業布局等等，直面台灣聲音也傾聽國人想法。

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

