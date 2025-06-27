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獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

記者游瓊華／台中報導

流感、新冠疫情流行，診所近期發燒的患者持續高居不下。台中大甲宏光診所近來就發現一名8歲男童被家長帶到診所就醫，檢測發現竟確診A型、B型流行性感冒及新冠病毒，在3病毒夾擊之下，人已經高燒39度兩天。宏光診所院長何鐘德表示，近來不少類似案例，個案都是數種病毒合併感染，也顯示社區這3種病毒型的高度傳染力，提醒家長注意。

▲大甲何鐘德,診所,流感。（圖／何鐘德提供）

▲流感、新冠疫情居高不下，大甲宏光診所院長何鐘德表示，就遇到小男童同時確診3種病毒案例。（示意圖、非當事人／何鐘德提供）

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何鐘德指出，目前A型、B型流行性感冒及新冠病毒為最大宗，多數患者是感染其中一種，但近期有部份發燒患者不僅僅是得到一種病毒而己，有案例甚至發現是數種病毒合併的感染。

▲確診,流感,新冠。（圖／宏光診所提供）

▲8歲男童同時確診3種病毒，在過去並不常見。（圖／何鐘德提供）

近期就有一名8歲多的陳姓小弟弟，發燒39度到診所求診，經過快篩之後發現這位小弟弟竟然同時得到A型流感、B型流感及新冠病毒三種病毒型的感染。另一位成人也是新冠病毒以及A型流感的合併感染，但這類案例在過去並不常見。

何鐘德提醒，因目前新冠疫情減緩以及特效藥只留給重症的病人使用，所以許多人已經不再檢驗新冠。何鐘德建議，如果有發燒、全身痠痛、倦怠或喉嚨痛的患者，流感及新冠應該要同時篩檢。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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