苗栗婦騎單車海邊觀看夕陽「誤入沙丘刁車」　手機定位助脫險

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名63歲林姓婦人昨（26日）傍晚騎腳踏車出遊，在後龍鎮外埔漁港打算沿著海堤北返，結果遭到民眾誤導騎入難以通行的沙丘地帶，牽車設法脫困時體力耗盡，於是摸黑打119求救，救災人員透過手機定位順利接觸到她，再攙扶步行半個多小時才平安返家。

▲苗栗林姓婦人誤闖海邊沙丘，體力耗盡受困才報案，救災人員花費約1小時才尋獲，攙扶她平安脫困 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局今天表示，昨晚19時15分接獲林姓婦人（63歲）報案，指她受困外埔漁港北側沙丘，只知道通過空軍戰管雷達站北側，不清楚自己身陷詳細位置；後龍消防分隊派遣2車5人漏夜前往救援。

消防局指出，現場地形多為起伏不定的沙丘，週遭昏暗又無明顯標誌，增加搜救難度，所幸在運用手機定位及擴音呼喊方式協助下，20時05分左右成功尋獲受困林婦，所幸她僅輕微脫水與疲勞，無生命危險，攙扶她步行半個多小時，才順利脫困重返海堤，再由家屬接回家。

林女向救災人員說，昨下午獨自從竹南住處騎腳踏車，沿著台61線、西濱快速公路南下出遊，繞道外埔漁港欣賞夕陽美景，沿著漁港北側海堤打算返家，向民眾問路被誤導，騎車闖入積滿淤沙的防汛道路，縱使幾乎難以行走，她仍硬著頭皮繼續前行，直到受困沙丘、體力不支才作罷報案。

消防局呼籲，民眾進入陌生地形時應事先規劃路線，攜帶足夠水分與通訊設備，更要避免獨自行動，確保人身安全。