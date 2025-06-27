撞擊畫面曝光！20歲騎士闖紅燈　女行人「噴飛10m遠」重摔落地慘死

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市三重區重新路五段、光復路一段路口，26日深夜發生一起死亡車禍！一名20歲黃姓機車騎士闖紅燈撞上正在過馬路的湯姓婦人，由於撞擊力道猛烈，湯女當場噴飛命危，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治，事發全程被周遭車輛的行車紀錄器拍下，畫面相當驚悚。

▲新北市三重區死亡車禍，撞擊瞬間曝光。（圖／網友yu________22授權提供，下同）

根據警方調查，黃男26日深夜騎車從新北市新莊區出發，要前往三重找朋友，他沿著重新路往重新橋方向行駛，深夜11時許行經重新路五段與光復路一段路口時，直接闖燈行駛，猛力撞上64歲湯姓婦人，湯女當場血流一地失去生命跡象，送醫搶救無效亡。

透過網友授權提供的行車紀錄器畫面可發現，事發當時湯婦正走在斑馬線上過馬路，而黃男闖紅燈後，因不明原因並未減速，直直朝湯婦猛力撞上，由於強大的撞擊力道，湯女噴飛約10公尺距離後，重摔落地翻滾數圈才停下，人倒臥路面一動也不動。

員警針對黃男進行酒測，並無酒駕情況，但黃男在2023年11月份考取駕照前，曾有6次無照駕駛的紀錄，警方目前正依照過失致死罪嫌偵辦，至於闖紅燈、未禮讓行人部分，將依照道路交通管理處罰條例第53條1項，以及第44條4項裁罰。