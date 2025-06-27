快訊／法庭直播三讀！　涉公益、社會重大矚目案「1條件下」須直播

▲《法院組織法》修正三讀。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院民眾黨團力推《法院組織法》修正案，主張推動「法庭直播」，認為應落實司法公開透明。儘管引發法界、婦幼團體與專家學者高度疑慮，認為對審判公正性、證人隱私及人身安全有很大風險。今（27）日立法院會還是在藍白聯手下，表決通過相關修法，審理涉及重大公共利益或社會矚目之案件，得審酌與公共利益之關係，依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。在法律審（最高法院、大法庭）採「原則公開、例外不公開」，而事實審（高等法院、地方法院）則採「原則不公開、例外公開」等方式公開播送等，並列出可「合法變聲錄音錄影」的情形。

針對民眾黨提出的修法內容，法界與民間團體近月紛紛表達反對或保留立場，包括台灣法學會、司改會、台北律師公會、婦女新知、兒少保護團體、法醫學會、台灣刑事法學會、基層檢察官組成的「劍青檢改」與勞工陣線等，共計數十個法律、勞工、婦幼團體呼籲應「懸崖勒馬」，勿將重大變革草率推進立法程序。司法院則強調，我國現行已有法庭公開旁聽、全程錄音、裁判書公開，並於重大刑案導入國民法官制度，已達成司法公開透明的目的。法庭直播反可能干擾訴訟進行、影響證人與鑑定人出庭意願，甚至讓法庭變成輿論審判的「流量秀場」，違背公平審判原則。

根據三讀修正條文，第八十六條修法明定，訴訟之辯論及裁判之宣示，應公開法庭行之。但有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開。前項應公開之程序，於法庭空間無法容納合理人數時，法院得以科技設備將開庭之聲音、影像傳送至同法院內適當空間之旁聽席公開行之。

事實審部分，關鍵第九十條部分，三讀修正，高等法院、地方法院所為之錄音、錄影，不予公開播送。但審理涉及重大公共利益或社會矚目之案件，得審酌與公共利益之關係、審判程序之公平性、程序參與人及他人權益之均衡維護等一切情狀後，就於公開行訴訟之言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影，依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。

修正條文明定，前項之裁定，得為抗告。抗告無理由者，抗告法院應以裁定駁回；抗告有理由者，抗告法院應以裁定將原裁定撤銷，並自為裁定。前項抗告法院之裁定，不得再行抗告。 為第二項或第三項公開播送時，參與訴訟程序者有正當理由確信公開播送其錄音、錄影，有下列情形之一者，得依聲請或依職權，將其錄音、錄影予以變聲、變像或其他無法直接識別該個人之方式為之： 一、危害其生命、身體、自由、隱私或財產，二、嚴重影響審判之公平性。

三讀條文規定，下列各款之案件，不得為第二項或第三項公開播送：依法以不公開法庭審理之案件、適用簡易或小額訴訟程序之民事案件、適用簡易或交通裁決事件訴訟程序之行政訴訟案件、最重本刑五年以下有期徒刑之刑事案件、適用家事事件法、少年事件處理法、智慧財產案件審理法或商業事件審理法審理之案件。經第二項、第三項合法公開播送之錄音、錄影，不受第九十條之四之限制。

對於三讀修正條文，綠委莊瑞雄表示，相信本院所有委員在中午前沒人看過再修正動議版本，法官要依法獨立審判，不受任何干擾，如果今天修法通過，有變成人民公審疑慮，不管是民事或刑事訴訟法如果違背公開審理，一定構成判決違背法令，可以上訴到最高法案。讓陽光照進法院是好事，但如果造成人民公審，期期以為不可，現在法律傳證人到法庭，證人可以主張有特定人旁聽，無法完整陳述，法官可以要求特定人退庭，發揮關鍵力量。

莊瑞雄指出，最高法院是法律審，要公播可以好好討論，但涉及事實審，無罪推定不要忘記了，如果公播通過了，檢察官起訴後是否形同標籤讓社會公審？柯建銘指出，實務面上，現在要找證人、鑑定人、醫師等等，沒有人敢上法院，若開放直播對其人身安全有很大風險，從隱私權、人格權、訴訟權都是非常大挑戰，若影帶經過外界變造剪接等等，影響也非常重大，通過直播對當事人傷害，即便最後判無罪也難以彌補，民進黨團無法認同法庭直播。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，任何公共政策利弊都有，法庭直播跟是不是共產國家無關，昨天協商時有達成某些共識，特別是法律審的部分，將影像公開播送，雖然跟直播不太一樣，以民眾黨的提案兩種可能性都存在，最後還是由法院決定，這部分也可以討論。應該把今天的法案當作提升司法公信力契機，讓公眾在一些有限制條件的案件上看到法庭運作，有助於提升法庭公信力，不能否認法庭直播有大家擔心的一些疑慮，但不能因噎廢食。