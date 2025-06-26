漢光41專屬臂章曝光！　展示三軍裝備海馬斯、IDF、沱江級軍艦

▲漢光41號演習專屬臂章。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府「全社會防衛韌性委員會」第四次會議26日舉行，總統賴清德開場致詞時表示，七月「國家團結月」是透過漢光演習與城鎮韌性演習驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神與韌性。此外，賴清德也為委員們準備了「漢光41號臂章」，這也是本次漢光演習的專屬臂章。

由於每年國軍進行重大演訓時，都會特別製作臂章供官兵做紀念，一方面是激勵士氣，二方面也是彰顯國軍榮譽感。對此，今年漢光41號演習也比照慣例準備臂章，並於今日全社會防衛韌性委員會曝光。

在設計方面，去年臂章繡有F-16戰機、雄風三型飛彈、沱江艦以及雲豹裝甲車，今年的臂章則是延續去年設計，展示我國三軍主力及新式裝備，包括陸軍海馬斯多管火箭系統、海軍沱江級飛彈巡邏艦、空軍IDF戰機，背後傳達理念「台灣就是我們的主場，國軍就是守護這片主場的主力部隊」。

圖面上有「漢光」二字，背後則是台灣，象徵支撐的力量，上方堡壘象徵穩固的意象，下方的玉山，不只是地理上最高峰，其堅硬挺拔的樣貌，也代表台灣人民不屈不撓堅毅精神，「GUARDIAN OF DEMOCRACY」意為民主衛士，展現台灣的國軍捍衛民主自由的決心。

▼漢光41號演習專屬臂章。（圖／總統府提供）

