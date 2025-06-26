和賴清德聊到超時！　小林鷹之盼強化日台3紐帶：不讓台灣孤立

▲小林鷹之期盼強化和台灣的三個紐帶關係。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

日本前經濟安保大臣小林鷹之眾議員25日至27日來台訪問，他今（26日）表示，日本和台灣有三個紐帶，歷史、經濟以及心與心，期盼能強化這三個紐帶關係。他也提到，紐帶還有戰略上意義，「我們任何時刻都不要讓台灣孤立」。

日本前經濟安全主管大臣小林鷹之眾議員訪團今日下午在外交部接受媒體採訪，小林鷹之提到，這次來台灣訪問見了總統賴清德、前總統蔡英文、立法院長韓國瑜及台灣各界人士，這也是他睽違7年來台訪問。日台共享基本價值觀，對日本來講，台灣是多年來的朋友和夥伴，很高興這次能來台灣訪問。

針對與賴清德的談話，小林鷹之指出，和賴清德談話超過原定時間，進行1.5小時的會談，並就廣泛議題進行深入意見交流，「即使賴總統他的話還沒講完，還有很多話要講，但因為我們各自時間關係，最後1.5小時結束會談」。

小林鷹之認為，會談內容富有豐碩成果，雙方討論如何進一步提升日台關係。由於他曾擔任首任經濟安保大臣，也和賴清德針對具體經濟安全議題，及日台共同課題、如何取得合作等話題進行討論，而賴清德一句話也讓他印象特別深刻，「對印太地區和平穩定來講，日本發揮領導力，我是強烈期待的」。

至於這次訪台目的？小林鷹之表示，他身為一個政治家，重視心靈紐帶（羈絆），日台間有三個紐帶，分別是歷史的紐帶、經濟的紐帶以及心與心的紐帶，希望能進一步加強這三個紐帶，這也是他這次訪台目的。

小林鷹之指出，紐帶還有戰略上意義，「我們任何時刻都不要讓台灣孤立，所以我抱有這樣想法，這次對台灣進行訪問」。此外還有非紅供應鏈的想法，他認為跟日本經濟安全保障政策有很多共同地方。

小林鷹之說，他除了擔任過日本首任經濟安保大臣，也曾擔任自民黨有關經濟安全保障的負責人，所以他也和賴清德、韓國瑜和台灣其他部長、高層進行非紅供應鏈的討論，「實際上我們也就這個話題進行很具體意見交流，我覺得這次訪問很有成果的」。