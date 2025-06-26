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再拋5點分析賴清德「雜質說」　黃暐瀚：民意才能決定什麼是雜質

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，第二講時提到「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質」。對此，媒體人黃暐瀚今（26日）表示，賴清德會被在野黨不滿，是意料中事，而賴清德指的雜質是「兩岸同屬一中」的主張，而不是哪個人或哪個黨。他也拋出5個重點強調，能決定什麼「主張」是雜質的，並不是賴清德，而是台灣民意，賴清德的「主張」也有可能會在選舉過後（主要是總統選舉），變成「被打掉的雜質」。

針對賴清德「雜質說」，黃暐瀚再度發文分析，要談團結，卻脫口說出「打掉雜質」，眼下馬上就要罷免，賴總統會被在野黨不滿，那是意料中事。講話的人是賴總統，後續各界反彈與部分國人情緒，賴總統得自己扛；自己身為評論員，勇敢說出自己的想法，雖然講完可能被罵，也同樣不怕。

黃暐瀚也整理出5重點，第一、賴總統的演說，引述蔡前總統的「四個堅持」為例，證明台灣超過77%民意支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；超過85% 支持 「台灣的未來由2300萬人決定」。所以，賴清德認為「兩岸同屬一中」並非台灣「主流民意」，這也正是2019年賴曾經說過「打掉一中雜質」的核心理念。

黃暐瀚認為，第二、因為是主流民意，所以選舉（罷免）當然會贏，所以「打掉」是指在選舉中「輸掉」，而不是被打入地獄或奪走生存權。民主國家，少數民意（主張兩岸一中）依舊有權存在，只不過這樣的主張不會勝選，也無法執政。

黃暐瀚強調，第三、反毒、反詐、反黑金，要反的不是哪個「人」，而是這些「事」，因此，只要不販毒、不詐騙、不搞黑金，自然不會成為被打擊的對象。這就是自己所謂「指的不是在野黨」的意思，賴總統指的是「兩岸同屬一中」的想法、態度和主張，而不是哪一個人，或哪一個黨。

有人質疑「明明就是在講在野黨，為什麼暐瀚說不是」？黃暐瀚說，第四、很簡單，因為在野黨一樣也能反共、能護台（兩蔣時期的國民黨，就非常反共護台），與執政黨站在一樣的基礎上，去爭取更多選民的認同。這也正是自己一再重複的論述「反被罷最好的方法，就是反共、反侵略、反併吞」。

黃暐瀚直言，國民黨一旦在「反併吞護主權」的立場上不落下風了（甚至比綠營更反共），自然可以在經濟能源民生等議題上，去與民進黨一較高下。

那誰來決定誰反共？誰護台？黃暐瀚強調，第五、能決定的，不是賴清德，也不是哪個人，而是台灣的「民意」。賴清德有自信「反共、反侵略、反併吞」是台灣「主流民意」，如果最後選舉的結果卻證明，多數台灣人其實「不反共、不反侵略、不反併吞」，只要兩岸不打仗，和平統一也可以的話，那賴清德的「主張」自然會在選舉過後（主要是總統選舉），變成「被打掉的雜質」，所以，能決定什麼「主張」是雜質（非主流）的，並不是賴清德，而是台灣民意。

黃暐瀚認為，大家可以說賴總統天真，希望藍軍（中華民國派、反共）和綠營（台派、護台）一起團結、一起反共護台。不過罷免當前，求團結談何容易？眼下，誰都無法接受誰。

最後，黃暐瀚透露，其實，自己一直覺得，台灣也未必非得「反共」不可，只要對岸放棄併吞中華民國（主權）、放棄侵略台灣（軍事），那兩岸自然可以「對等尊嚴地交流」，在沒有戰爭威脅下，兩岸的人民，該是多麼和平？多麼愉快？一樣的道理，反的不是「中共」，反的是「侵略與併吞」。

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